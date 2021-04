Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Reutlingen lag am Dienstagabend bei 236,5 am Vortag hatte sie noch 264,3 betragen. Damit liegt die Stadt über den Werten des Landkreises und des Landes, wie Feuerwehrkommandant Harald Herrmann in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sagte.

Diffuses Infektionsg...