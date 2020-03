Der ältere Herr rüttelt an der Eingangstür. Einmal, zweimal, dreimal. Nichts tut sich. „Die haben zu“, sagt er und kann es nicht begreifen. Erst als er auf einem Schild liest, dass die Galeria Karstadt-Kaufhof bis auf weiteres geschlossen ist, beginnt er zu begreifen. „Der Coronavirus“, ruft ihm jetzt auch noch der Mann vom benachbarten Schlüsseldienst zu.

Seit einer guten Stunde schon hat der Angestellte die Galeria-Türen im Blick. „Da kommen laufend Leute und wollen rein“, berichtet der Mann, der selbst ein Opfer der Umstände geworden ist. Ihm war nicht klar, dass der Schlüsselnotdienst, für den er arbeitet, zwar noch mobil im Einsatz sein darf, der Laden selbst aber geschlossen bleiben muss. Die Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die regelt, welche Geschäfte noch geöffnet sein dürfen und welche nicht, haben in der Kürze der Zeit offenbar noch nicht alle Ladeninhaber komplett durchlesen können. Weshalb der Angestellte des Schlüsseldienstes jetzt wieder unverrichteter Dinge ins heimische Leonberg zurückfahren muss. „Heute wird’s nichts mit Arbeiten“, muss er erkennen.

Nicht alle halten Abstand

Ganz anders schaut’s dagegen beim benachbarten Udo-Snack aus. Dort bereitet sich die Thekenkraft wie jeden Tag auf den großen Ansturm vor. „Die Leute kommen trotz Corona. Und viele, vor allem die jüngeren Gäste, halten sich nicht an die Empfehlung, Abstand von einander zu halten“, ärgert sich Alexandra Pichler darüber, wie leichtsinnig die Menschen trotz aller Warnungen sind. Die Tische hat man bei Udo-Snack weit auseinander geschoben. „Aber am liebsten ist es uns eigentlich, die Leute setzen sich erst gar nicht hin, sondern nehmen das Essen gleich mit“, sagt die Angestellte, die die Theke großflächig mit Plastikfolie abgehängt hat, um sich vor niesenden und hustenden Kunden zu schützen.

Untere Wilhelmstraße ist gut frequentiert

Doch nicht nur am Imbiss-Stand, auch in den Bäckereien tummeln sich die Menschen. Obwohl es in der Innenstadt freie Parkplätze wie Sand am Meer gibt, ist die Wilhelmstraße fast so gut frequentiert wie in Vor-Corona-Zeiten. Die Menschen bummeln an geschlossenen Läden vorbei, setzen sich in die Straßencafés und lassen sich nicht davon abschrecken, dass das Virus sich immer stärker ausbreitet. Während in der Müller-Galerie die Gastronomie im Untergeschoss und der Drogeriemarkt selbst geöffnet sind, bleiben drumherum die Pforten von Bekleidungs- und Schuhläden zu. Krasser könnten die Gegensätze kaum aufeinander prallen. Dort diejenigen, die nichts mehr verkaufen dürfen, daneben die, die noch kräftig Umsatz machen können – und das sogar zu erweiterten Öffnungszeiten. Ob man tatsächlich künftig an den Abenden und sonntags für die Kunden da sein wird – darüber ist die Entscheidung bei der Sonnenapotheke allerdings noch nicht gefallen. „Vorerst schließen wir weiter um 18.30 Uhr. Wir warten erst einmal die Empfehlung der Landesapothekerkammer ab“, sagt eine Mitarbeiterin.

Viele kaufen auf Vorrat ein

Auch bei der Metzgerei Zeeb möchte man die Möglichkeit, die Ladenöffnungszeiten auszudehnen derzeit nicht nutzen. „Unser Personal ist am Limit“, berichtet Jürgen Zeeb, der Geschäftsführer der Reutlinger Großmetzgerei, die im Umkreis von 30 Kilometern 28 Filialen hat. Die Produktion läuft auf Hochtouren. „Viele Menschen kaufen auch bei uns auf Vorrat ein. Und seit die Leute zuhause mehr kochen, brauchen sie natürlich mehr Fleisch und Wurst“, sagt er und versichert, dass auch in Zukunft genügend Nachschub da sein wird. Es könne höchstens sein, dass ein Nischenprodukt mal ausgehe, aber die Standard-Artikel werden in den Läden immer zu haben sein – die übrigens auch deshalb nicht länger geöffnet sein werden, „weil unsere Leute sich auch einen Ruhetag pro Woche verdient haben“.

Christian Wittel, Vorsitzender der Einzelhändlervereinigung RTaktiv, ist richtig angefressen, als er mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung telefoniert. Er hat gerade einen Anruf von einem RTaktiv-Mitglied erhalten, dem die Polizei mit Bußgeld drohte, weil er sein Geschäft noch nicht geschlossen hatte. Kurz nach 8 Uhr hat ihm die Stadt die Rechtsverordnung des Landes weitergeleitet, viele Händler und Geschäftsleute wissen da noch nicht, dass sie ihre Geschäfte gar nicht hätten öffnen dürfen.

Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung steigert die Absurdität der Situation ins Groteske: Die Stadtverwaltung sei, so eine Sprecherin der Stadt, offiziell nicht in Kenntnis gesetzt worden. Ein Mitarbeiter des Amts für öffentliche Ordnung hatte morgens um 6.40 Uhr die Verordnung auf der Homepage des Ministeriums gesehen, diese kopiert und an Wittel weitergeleitet.

Sorgen um die Existenz

Darüber, dass die Verordnung bis 15. Juni gelten soll, zeigt sich Wittel äußerst irritiert. Alle Geschäftsleute, mit denen er in Kontakt stehe, hätten ihre Mitarbeiter heimgeschickt und würden Kurzarbeit anmelden. Drei Monate ohne Einnahmen bei weiter laufenden Fixkosten wie Gehältern, Mieten oder Steuern bedrohten die Existenz vieler Geschäftsleute, ist der RTaktiv-Vorsitzende überzeugt. „Wir werden am Ende der drei Monate eine andere Situation haben als jetzt“, sagt Wittel, der Insolvenzen befürchtet. Ein inhabergeführtes kleines Geschäft habe heute keine Reserven mehr.

Daher appelliert Wittel auch an die Vermieter, mit Blick auf die angespannte Lage verantwortungsvoll mit den Mietern umzugehen. Ein Aufruf, den die Wirtschaftsförderungen der großen Städte in der Region Neckar-Alb und die IHK unterstützen.

Massiver Umsatzeinbruch

Seit gestern dürfen Restaurants und gastronomische Betriebe nur noch zwischen 6 und 18 Uhr öffnen – für Uwe Grauer, der im Vorstand von RTaktiv sitzt, kommt dies einer „Geschäftsuntersagung“ gleich. Das „Mezcalitos“ und das „Vesper & Bier“ hat Grauer geschlossen und die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Das erst vor kurzem wieder eröffnete „Alexandre“ und das „Joli“ hält Grauer zwar bis 18 Uhr offen, der Umsatz ist aber massiv um 80 Prozent eingebrochen. Aus Sicht des Reutlinger Gastronomen wäre es daher besser, wenn das Land auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes die Schließung der Lokale anordnen würde. Dann nämlich würde, so Grauer, die Betriebsausfallversicherung die Kosten zumindest für einen Monat übernehmen. So aber könne man den Eindruck gewinnen, man lasse die Gastronomie am ausgestreckten Arm verhungern.