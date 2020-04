Es ist ein Versuch, die coronabedingten Härten für die Eltern etwas zu mildern. Einstimmig hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen, die Besuchsgelder für die Kindertagesbetreuung im April auszusetzen. Jede andere Entscheidung wäre auf großes Unverständnis gestoßen, da die Kitas seit 17. März geschlossen sind und derzeit niemand sagen kann, wann sie wieder geöffnet werden.

Beschluss gilt auch für kirchliche und freie Träger

Anders als in vielen anderen Städten gilt dieser Beschluss auch für die Kindertageseinrichtungen der Kirchen und aller anderen freien Träger. Eltern, deren Kinder derzeit in der Notbetreuung untergebracht sind, müssen die Besuchsgelder bezahlen. Dagegen werden Eltern, deren Kinder die Schulkindbetreuung nicht besuchen können, ebenfalls entlastet. Die Schulfördervereine erhalten einen finanziellen Ausgleich.

Beschluss trotz finanziell schlechter Lage der Stadt

Der Beschluss, wie es mit den Kita-Besuchsgeldern im Mai weitergeht, wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 19. Mai treffen. Das Gremium signalisierte schon jetzt seine Zustimmung zu verzichten. In der Mai-Sitzung will die Verwaltung laut Sozialbürgermeister Robert Hahn dem Gemeinderat vorschlagen, auch die Besuchsgelder für die Monate Juni, Juli und August auszusetzen, falls bis dahin keine Rückkehr zum Regelbetrieb der Kindertagesbetreuung möglich sein sollte. Der Verzicht auf die April-Gebühren führt bei der Stadt zu Mindereinnahmen von 380 000 Euro, zudem erstattet die Stadt den freien Trägern Einnahmeausfälle in Höhe von 120 000 Euro. Die Stadt werde versuchen, betonte Hahn, sich das Geld wieder vom Land zu holen.

Derzeit besuchen 160 Jungen und Mädchen die Notbetreuung in Kindertagesstätten, die Notbetreuung an Schulen wird derzeit von 60 Kindern und Jugendlichen genutzt.