Nicht nur in unserer Region, sondern auch in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus, sehen sich die Bürger einer großen Herausforderung gegenüber – dem Verlassen der eigenen Komfortzone.

Umstellung der Gewohnheiten

Mehr denn je, zwingt uns die aktuelle Situation rund um dem Coronavirus COVID-19, auf liebgewonnene Tätigkeiten und zur Gewohnheit gewordene Unternehmungen zu verzichten. Bars, Restaurants und Discotheken haben geschlossen, Gottesdienste werden teilweise online abgehalten und Universitäten, Schulen und Kitas haben die Schotten dicht gemacht. Das gemeinschaftliche Leben wie wir es kennen, kommt nahezu zum Erliegen. Dennoch gibt es Berufe, die heute mehr denn je gefordert sind. Nicht nur die sogenannten „Blaulichtjobs“, wie Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter sind derzeit im großen Maße gefordert, auch Pfleger, Banken und der Lebensmitteleinzelhandel sollen Ihren Teil zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens beitragen.

Hygienemaßnahmen haben Erfolg

„Diese Verantwortung und Herausforderung nehmen wir gerne an“, sagt Markus Keim, Geschäftsführer der Bäckerei Keim aus Reutlingen, und ergänzt, dass bereits vor knapp zwei Wochen die ersten Maßnahmen zum Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeleitet worden seien. Mit Erfolg, denn bisher ist dem Familienbetrieb aus Reutlingen-Mittelstadt stand heute kein Erkrankungsfall in den eigenen Reihen bekannt. Und dass das auch so bleibt, hat der Bäckereibetrieb, wie viele andere Unternehmen auch, einen Krisenstab eingerichtet, der die Entwicklungen aktiv verfolgt. Neben den mittlerweile deutlich erweiterten Hygienemaßnahmen wird jetzt vor allem der Fokus auf den Informationsfluss innerhalb der Belegschaft und die Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeiters gelegt.

Jeder ist gefordert

Dabei ist das Traditionsunternehmen, wie auch alle anderen Betriebe, auf die Mitarbeit der Menschen angewiesen. „Gegenseitige Rücksichtnahme beim Einkauf ist in dieser Situation unerlässlich“, ist sich Keim sicher und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger Abstand zu halten, Hygienemaßnahmen einzuhalten und gerne auch das Angebot der bargeldlosen Bezahlung per EC-Cash zu nutzen. Auch, wenn es sich bei diesen Verhaltensweisen um eher ungewohnte handelt.