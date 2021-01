Am Freitag, den 22. Januar 2021, geht das Kreisimpfzentrum Reutlingen im Kreuzeiche-Stadion (An der Kreuzeiche 4, 72762 Reutlingen) in Betrieb. Die Terminbuchung wird am Dienstag, den 19. Januar, freigeschaltet, sodass ab dem Nachmittag Termine gebucht werden können.