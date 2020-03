Analog zu den bereits eingerichteten Abstrichzentren in Tübingen, Münsingen, Nürtingen und Stuttgart wird aktuell in Reutlingen an der Kreuzeiche ebenfalls ein Corona-Abstrichzentrum eingerichtet.

Anfahrt nur auf Anweisung des Kreisgesundheitsamtes

„Die mobile Anlage wird am Donnerstag, 19. März, in Betrieb gehen“, sagte Christine Schuster, Pressesprecherin des Landratamtes, auf telefonische Nachfrage der SÜDWEST PRESSE. Sie machte in diesem Zusammenhang aber klar, dass eine Anfahrt nur „auf Anweisung des Kreisgesundheitsamtes“ zu erfolgen hat. „Das wird auch kontrolliert“, so Schuster weiter.

Die Untersuchung unter freiem Himmel mit dem Abstrich-Tupfer in der Nase und im Rachenraum erfolgt durch das Autofenster. Die Abstriche werden anschließend in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Die Öffnungszeiten der Anlage werden voraussichtlich bei 13 bis 17 Uhr liegen.