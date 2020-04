Im Landkreis Reutlingen sind momentan (Stand gestern 14 Uhr) 239 Personen in Pflegeheimen an Corona erkrankt, wie Landrat Thomas Reumann und Gottfried Roller als Leiter des Kreisgesundheitsamts am gestrigen Dienstag bei einer Videopressekonferenz bekanntgaben. Darunter sind 151 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 88 Beschäftigte Aber: „Momentan ist keine dieser Personen in einem kritischen Zustand“, so der Landrat. „Nur 46 der Bewohner haben Beschwerden, 105 haben nichts.“