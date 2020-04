Viele Senioren in Alten- und Pflegeheimen dürfen zurzeit wegen des Coronavirus keinen Besuch ihrer Angehörigen und Freunde mehr empfangen. „Das führt in vielen Fällen zu einem Gefühl der Traurigkeit und Einsamkeit“, so Michael Lucke, Vorsitzender des Kreisseniorenrats. Auch könnten gerade die Bewohner dieser Einrichtungen aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr zum Hörer greifen, um sich wenigstens telefonisch auszutauschen.

Briefe, Bilder und gute Gedanken für mehr Zuversicht

Mit der „Aktion Hoffnungsbrief“ greift der Kreisseniorenrat dieses Thema auf und lädt die Bevölkerung zum Mitmachen ein: „Greifen Sie zum Stift, schreiben Sie an einen älteren Menschen, schicken Sie Briefe, Bilder und gute Gedanken. Erzählen Sie von sich, Ihrem Alltag und wie Sie selbst durch die Corona-Isolation kommen“, so Lucke.

Die Botschaften werden an Heimbewohner verteilt

Der Kreisseniorenrat sammelt die Briefe und verteilt sie an diejenigen Bewohner von Einrichtungen, die derzeit besonders wenig Ansprache haben. Wer mag, der schreibt seinen Namen und die Absenderadresse dazu, falls jemand zurückschreiben möchte. Es können auch Karten, Gedichte, Bilder, Gedanken, Gebete geschickt werden. Die Briefe können – am besten bereits frankiert – an folgende Adresse geschickt werden: Kreisseniorenrat „Hoffnungsbrief“, Windfeldstr. 6, 72072 Tübingen