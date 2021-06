Die Betroffenen haben zwischenzeitlich ein neues Terminangebot erhalten. Weitere Termine sind ab sofort über www.tuebingen-impfzentrum.de buchbar; dort stehen der Buchungslink und weitere Informationen zur Verfügung. Möglich sind Terminbuchungen noch am heutigen Dienstag, 29. Juni sowie die folgenden Tage bis einschließlich Freitag, 2. Juli 2021. Die Impfungen finden in Tübingen in der Alten Archäologie, Wilhelmstr. 9 statt.

Die EU-Kommission hat den Impfstoff Janssen am 11. März 2021 in der Europäischen Union für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Verwendung des Impfstoffs Janssen in der Regel für Personen im Alter ab 60 Jahren. Der Einsatz der COVID-19 Vaccine Janssen unterhalb dieser Altersgrenze ist nach ärztlicher Aufklärung auf Wunsch möglich. Ausführliche Informationen zum Impfstoff gibt es hier: www.gesundheitsinformation.de unter dem Suchbegriff „Janssen“ Voraussetzung für die Vereinbarung eines Impftermins mit Janssen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres.

Wichtig: Nach einer Buchung auf den Janssen-Impfstoff ist im Impfzentrum KEINE Umbuchung auf einen anderen Impfstoff möglich. In diesen Fällen muss über die zentralen Buchungsmöglichkeiten ein neuer Termin vereinbart werden.

Folgendes ist für die Buchung zu beachten:

Korrekte Angabe der E-Mail-Adresse bei der Terminbuchung

Alle vier Häkchen müssen in der Buchungsübersicht gesetzt werden, damit man nach erfolgreicher Buchung die Terminbestätigung und Terminerinnerung erhält.

Vor der Impfung wird die Impfberechtigung (Alter) nochmals überprüft - Personen ohne Impfberechtigung werden nicht geimpft.

Zum vereinbarten Impftermin müssen zwingend folgende Dokumente mitgebracht werden: