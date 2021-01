In einem unscheinbaren Transporter wurde am Mittwochmorgen, den 20.01.2021, die erste Charge an Impfdosen von Biontec/Pfizer, ausreichend für die kommenden zwei Wochen, am Kreis-Impfzentrum im Kreuzeiche-Stadion angeliefert. Kreisimpfzentrum: Impftermine bis 9. Februar bereits vergebenDer Impfstoff...