Seit Sonntag, 27. Dezember 2020 werden Impfungen gegen Covid-19 in Baden-Württemberg durchgeführt. Wer wird geimpft? Wann starten die Impfungen und wo? Wie kann ich mich anmelden? Welchen Impfstoff gibt es? Wie ist der Ablauf einer Impfung ab?

FAQ-Liste des Landes

Land Baden-Württemberg hat in seiner FAQ-Liste Antworten auf diese und viele weitere Fragen zusammengestellt und liefert umfangreiche Informationen rund um die Impfung gegen das Coronavirus. Auch das Bundesgesundheitsministerium informiert umfangreich unter Dashat in seinerAntworten auf diese und viele weitere Fragen zusammengestellt und liefert umfangreiche Informationen rund um die Impfung gegen das Coronavirus. Auch das Bundesgesundheitsministerium informiert umfangreich unter www.zusammengegencorona.de

Doch wie sieht es eigentlich im Landkreis Reutlingen aus? Wann beginnen hier die Impfungen?

Der Impfstoff wurde in einem ersten Schritt ausschließlich an die neun vom Land definierten Zentralen Impfzentren (ZIZ) ausgeliefert. Das für den Landkreis Reutlingen zuständige ZIZ wurde in Tübingen mit Anbindung an die Universitätsklinik eingerichtet. Ab dem 4. Januar 2021 wird mit den Impfungen in der Paul-Horn-Arena in Tübingen begonnen. Bereits seit dem 28. Dezember werden, entsprechend der Impfstrategie des Landes, von den Zentralen Impfzentren aus zunächst die Bewohner und Mitarbeitenden der stationären Pflegeheime durch mobile Impfteams geimpft. Zuständig ist das ZIZ dabei für die Landkreise Reutlingen, Zollernalb, Calw, Sigmaringen und den Bodenseekreis.

Zur Vorbereitung hat das Landratsamt Reutlingen die stationären Pflegeheime im Landkreis Reutlingen informiert und die Impfbereitschaft abgefragt. Die Rückmeldungen wurden umgehend an das zuständige ZIZ in Tübingen weitergeleitet. Die erste Impfung in einem Pflegeheim hat am 30. Dezember 2020 stattgefunden. Zusätzlich zu den Zentralen Impfzentren werden in den einzelnen Landkreisen Kreisimpfzentren (KIZ) aufgebaut. Zur Unterstützung werden auch hier mobile Impfteams eingesetzt. Im Landkreis Reutlingen wird das Kreisimpfzentrum im Kreuzeiche-Stadion (An der Kreuzeiche 4, 72762 Reutlingen) eingerichtet. Eine Impfung im Kreisimpfzentrum wird ab dem 15. Januar 2021 möglich sein.

Unter kreis-reutlingen.de informiert das Landratsamt Reutlingen rund um das Thema Corona-Schutzimpfung. Die Information werden dafür stetig weiter ausgebaut und aktualisiert.

KIZ-Infotelefon

Auch telefonisch steht das Landratsamt Reutlingen mit dem KIZ-Infotelefon zur Verfügung. Sie können das KIZ-Infotelefon von Montag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 17 Uhr erreichen. Die Telefonnummer lautet: 07121- 480 2188. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen Ihnen gerne weiter.

Wie kann ich mich für eine Impfung anmelden?

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Diese erfolgt zentral über die Nummer 116 117, die gleichnamige App oder über die zentrale Anmeldeplattform www.impfterminservice.de/impftermine

Keine Anmeldungen über Landratsamt, Feuerwehr oder Polizei

Anmeldungen für Impfungen sind nicht über das Landratsamt Reutlingen und auch nicht über die Notrufnummern der Polizei und Feuerwehr möglich. Momentan können noch keine Termine für das Reutlinger Kreisimpfzentrum gebucht werden. Sobald dies möglich wird, wird das Landratsamt Reutlingen umfangreich informieren.

Wer wird geimpft?

Es können nicht alle Menschen sofort geimpft werden, weshalb der Bund eine dreistufige Impfreihenfolge festgelegt hat. Das bedeutet, dass zunächst über 80-Jährige, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende in Pflegeheimen, sowie medizinisches Personal mit besonderem Bezug zu Covid-19-Patienten geimpft werden.