Insgesamt 130 Verstöße gegen die Corona-Verordnung haben die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Sonntag verzeichnet. Am Freitag mussten die Beamten 56 Mal einschreiten, am Samstag wurden 46 und am Sonntag 28 Verstöße registriert.

Gaststätte trotz Verbot geöffnet

In den meisten Fällen wurde gegen unerlaubte Ansammlungen im öffentlichen Raum vorgegangen. Daneben gaben aber auch andere Verstöße Anlass zum Einschreiten. So musste beispielsweise nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, in Burladingen gegen einen Gastwirt vorgegangen werden, der vier Gäste bewirtete. Der Bußgeldkatalog sieht für derartige Verstöße gegen das Schließungsgebot ein empfindliches Bußgeld von zwischen 2.500 und 5.000 Euro vor.