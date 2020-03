Formate ändern sich, nicht aber die Inhalte: Das Haus der Familie sieht seit vielen Jahren seine Aufgabe darin, Eltern in der Erziehung zu unterstützen. Das ist während der Corona-Pandemie nicht anders, nur wird sich das Angebot nun ganz auf die Onlineberatung konzentrieren. Ab sofort werden fünf qualifizierte Beraterinnen per Mail zur Verfügung stehen, um zu unterschiedlichen Familienthemen Fragen zu beantworten. Zudem werden zwei geplante Webinare vorgezogen und Filme und Animationen auf die Homepage gestellt.

Wegen der Coronakrise verbringen Familien gerade viel gemeinsame Zeit zu Hause. Das kann zu Konflikten, Reizbarkeit und in manchen Fällen gar zu häuslicher Gewalt führen. Wie schafft man es, in diesen schwierigen Zeiten Eltern in der Erziehung zu unterstützen und Konflikte untereinander zu vermeiden? Auch Fragen zur Begleitung und Beratung von Eltern mit Babys und Kleinkindern, zu Schwangerschaft und Geburt, zu Problemen mit Kindern mit unterschiedlichen Auffälligkeiten wie Konzentrationsstörungen und Entwicklungsverzögerungen sowie Fragen rund um das Thema Schule kommen in diesen schwierigen Zeiten eine besondere Bedeutung zu.

Unterstützung per E-Mail

Wenden kann man sich ab sofort an ein fünfköpfiges Team aus Fachberaterinnen mit der Hebamme Birgit Haas-Reinhardt (e-Mail: geburt.beratung@kirche-reutlingen.de), der Diplom-Sozialpädagogin Sigrun Muhm-Hildenbrand (babys.beratung@kirche-reutlingen.de), der Diplom-Pädagogin Martina Ruggeri-Neuscheler (kleinkind.beratung@kirche-reutlingen.de), der Ergotherapeutin Stefanie Feimer (Entwicklung.beratung@kirche-reutlingen.de) und der Theologin und Lehrerin Bärbel Haug (schule.beratung@kirche-reutlingen.de). Antworten auf gestellte Fragen werden innerhalb von 48 Stunden erfolgen, verspricht Frieder Leube.

Der Geschäftsführer des Hauses der Familie plant außerdem, in den nächsten Tagen all diejenigen anzuschreiben, die einen Kurs gebucht hatten, der wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Sie und alle, die Interesse haben, können die Onlineberatung per E-Mail kostenlos in Anspruch nehmen: „Da es zunehmend belastete Familien gibt, die an ihre Grenzen kommen, halten wir dieses Onlineangebot für notwendig“, so Frieder Leube.

Stresssituationen bewältigen

Es gehe darum, Familien in Stresssituationen beratend zu unterstützen und „den momentanen Herausforderungen nicht in ängstlicher Hysterie zu begegnen“, heißt es auf der Homepage der Evangelischen Bildungseinrichtung.

Außerdem soll das ursprünglich erst für den 27. April geplante und von Iris Thaler geleitete Webinar mit dem Titel „Mut zum Nein – Kinder finden Grenzen gut, sie wissen es nur nicht“ vorgezogen werden und findet nun bereits am Montag, 6. April, 20.15 Uhr, statt. Hier wird Müttern und Vätern die Möglichkeit geboten, sich von zuhause aus online in das Webinar einzuloggen, um sich über Konfliktsituationen und auch Erziehungsfragen beraten zu lassen.

Webinar zur Coronakrise

Dazu sollte man sich vorher beim Haus der Familie anmelden und bekommt 15 Minuten vor dem Start des einstündigen Onlineangebots einen Zugangscode zugesendet. Das gilt auch für das Webinar mit dem aktuellen Thema „Familienalltag während der Corona-Krise“, das noch vor Ostern angeboten wird und Eltern einladen möchte, gemeinsam diese herausfordernde Situation anzuschauen und Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Die Corona-Pandemie, die gerade Eltern vor besondere Herausforderungen stellt, war für das Haus der Familie der Anstoß, sich ganz auf die digitale Elternbildung zu konzentrieren.

Dazu gehört laut Frieder Leube auch, dass ab nächster Woche alle Kursleiter und Referenten jeden Mittwoch per E-Mail über Entwicklungen des Hauses informieren und zu Beginn der Osterferien kurze Filme und Animationen über Erziehungsfragen auf der Homepage www.evang-bildung-reutlingen.de bereitgestellt werden.