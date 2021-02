Fahrer und Mitfahrer von etwa 30 Autos haben sich am Samstagabend an einer Corona-Demonstration in der Reutlinger Innenstadt beteiligt. Der Korso fuhr laut Aussage eines Polizeisprechers etwa eine Stunde durch das Reutlinger Stadtgebiet, ehe er sich von allein auflöste. Die Polizei habe, nachdem sie den Korso mitbekommen habe, mehrere Streifen zur Kontrolle und Überwachung geschickt. Gravierende Verstöße wurden dabei laut Polizeisprecher nicht festgestellt, allerdings war die Auto-Demonstration im Vorfeld nicht angemeldet.

mwi/Foto: Dimitri Drofitsch