Tübingen bekommt auf dem Festplatz ein Autokino. Sommernachtskino-Veranstalter Carsten Schuffert hat mit seiner Firma „Bewegte Bilder“ das erste Autokino in der Unistadt am Neckar organisiert. Los geht’s am Mittwoch, 29. April mit dem Kinofilm: „Die Känguru-Chroniken“. Ein Teil der Erlöse fließt den Tübinger Kinos Museum/Blaue Brücke sowie Arsenal/Atelier zu.

Infos

● Termin: täglich ab Mittwoch 29. April

● Ort: Festplatz Tübingen

● Kapazität: ca. 190 Fahrzeuge = ca. 380 Besucher

● Eintritt: 12 €/Person

● Programm: täglich wechselnd

● Einlass: 1 Std. vor Filmbeginn

● Beginn: Anfänglich 21:15 Uhr

● Programm/Tickets: sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich unter www.autokino-tuebingen.de und www.sommernachts-autokino.com

Sicherheitsmaßnahmen



● Es sind maximal 2 Erwachsene Personen pro Auto zugelassen Familien (2 Eltern + eigene Kinder bis 14 Jahre) bilden hierbei eine Ausnahme

● Der Fahrzeugstellplatz wird verbindlich vom Ordnungspersonal zugewiesenDie Altersfreigabe/Altersbeschränkung der Filme (FSK) muss beachtet werden

● In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab 6 Jahren Filme mit FSK 12 sehen

● Scheiben und Türen müssen während des gesamten Aufenthaltes geschlossen bleiben

● Der Motor des Fahrzeuges muss abgestellt sein, die Scheinwerfer ausgeschaltet

● Cabrios müssen das Verdeck geschlossen halten

● Das Verlassen des Fahrzeugs ist lediglich zum direkten Toilettengang genehmigt

● Es darf maximal eine Person gleichzeitig auf die Toilette

● Sollte es vor der Toilette zu Wartezeiten kommen, ist ein Mindestabstand von zwei Metern zueinander einzuhalten

Tickets

● Tickets werden ausschließlich online verkauft. Bitte nicht ohne Ticket anfahren!

● Beim Ticketkauf können Sie in einem Buchungsvorgang nur Tickets für 1 Fahrzeug kaufen, benötigen Sie Tickets für ein weiteres Fahrzeug müssen Sie ein zweites Mal buchen

● Es dürfen nur 2 Personen im Auto sein. Eine Ausnahme bilden eigene Kinder auf den Rücksitzen, sie haben aber dort sehr eingeschränkte Sicht.

● Tickets werden ausschließlich kontaktlos durch die Scheibe entwertet

● Bitte die Tickets beim Einlass an die Scheibe halten

● Gutscheine/Freikarten für das reguläre Sommernachtskino im Alten Schlachthof besitzen beim Autokino keine Gültigkeit

● Ein Umtausch/Stornierung von Tickets ist nicht möglich. Sie können ihr Ticket aber weitergeben

Fahrzeuge

● Nutzen Sie Teilauto Carsharing. Dort erhalten Sie einen Sondertarif fürs Autokino. . Teilautonutzern stehen exklusive Stellplätze in der 1. Reihe zur Verfügung

● Fahrzeuge sind nur bis zu einer Höhe von 1,85m zugelassen. Bitte bevorzugen Sie kleinere/niedrigere Fahrzeuge

● Vermeiden Sie SUV, Vans und Kleinbusse, da diese die Sicht der anderen Besucher stören können

● Wir platzieren Fahrzeuge in der Regel nach Größe: kleinere Fahrzeuge vorne, größere hinten und ggf. seitlich

● Scheiben und Türen müssen während des gesamten Aufenthaltes geschlossen bleiben

● Auf den Rücksitzen besteht sehr eingeschränkte Sicht. Daher verkaufen wir hierfür auch kein Ticket.

● Der Motor des Fahrzeuges muss abgestellt sein, die Scheinwerfer ausgeschaltet

Gastronomie

● Es werden im Online Vorverkauf eine Auswahl an gekühlten Getränken an (Mehrweg Bügel- bzw. Schraubverschluss) sowie vorverpackte Snacks (Chips/Süßes) die ausschließlich kontaktlos übergeben werden angeboten. Eine Rücknahme von Flaschen erfolgt nicht, bitte geben Sie das Leergut im lokalen Einzelhandel zurück

● Bitte bringt keine eigenen Getränke/Snacks mit sondern zeigt euch solidarisch und erwerbt diese zusammen mit dem Ticket. Ein mobiles Autokino ist kostenintensiv.

● Bitte keinen Müll aus dem Auto werfen bzw. am Veranstaltungsort hinterlassen

Programm

Mi. 29.4. Die Känguruh-Chroniken

Do. 30.4. Lindenberg - Mach Dein Ding

Fr. 1.5. Dass perfekte Geheimnis

Sa. 2.5. Parasite

So. 3.5. Enkel für Anfänger

Mo. 4.5. Knives Out

Di. 5.5. Bad Boys for Life

Mi.6.5. Nightlife

Do.7.5. Little Women

Fr. 8.5. Joker

Sa. 9.5. Die Känguruh-Chroniken

So.10.5. Suzi Q - Vorpremiere

Mo.11.5 Once upon a time in Hollywood

Di. 12.5. Das perfekte Geheimnis

Das weitere Programm wird wöchentlich gestaltet und bekanntgegeben.

Veranstalter & Hotline

Bewegte Bilder Medien GmbH

Mathildenstraße 40

72072 Tübingen

www.bewegtebilder.de



Telefon-Hotline für Fragen (keine Tickets, keine Stornierungen, keine Umbuchungen):

Tel. 07071/569781