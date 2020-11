Am 7. November 2002 wurden erneut PCR-Tests im Haus an der Steinlach in Mössingen durchgeführt. Neu wurden ein Bewohner und zwei Mitarbeitende positiv getestet. Acht Bewohner sind mit Corona verstorben – ihr Durchschnittsalter lag bei 89,4 Jahren. 22 Bewohner gelten als genesen. Das Haus an der Steinlach verfügt über 59 Plätze im Pflegeheim.