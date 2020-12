Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Reutlingen über die Feiertage um 237 gestiegen. Insgesamt wurden damit 6820 Frauen und Männer positiv auf das Coronavirus getestet (Vergleich Mittwoch, 23. Dezember: 6583). Die aktuellen Werte zu den Genesenen und Verstorbenen wurden am gestrigen Sonntag nicht übermittelt, gleiches gilt für die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Landesgesundheitsamt meldet am Sonntagabend zwar einen Wert von 162,4 pro 100 000 Einwohnern, allerdings sind darin die Neuinfektionen vom Sonntag nicht mit eingerechnet, weil sich die Übermittlung der Zahlen aus dem Kreis Reutlingen und die Erstellung des Berichts des Landesgesundheitsamts überschnitten haben.

In der Ermstalklinik in Bad Urach wurden am Wochenende 18 Mitarbeiter und elf Patienten positiv auf das Coronavirus getestet (siehe auch die Seiten „Ermstal“). Aktuell befinden sich 52 Covid19-Erkrankte im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen (48 auf der Normal- und vier auf der Intensivstation) und sechs Patienten auf der Normalstation in Bad Urach.