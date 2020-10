Nachdem in den letzten Wochen die Infektionszahlen stetig angestiegen sind und in der Folge auch die notwendigen Tests zur Nachverfolgung zunehmen, eröffnet am Montag, 2. November, das Corona-Abstrichzentrum Eningen. Das Zentrum wird betrieben von der Hausarztpraxis Dr. Rau & Kollegen in Eningen.

Es befindet sich in der Pfullinger Straße hinter der Arbachtalhalle am Rasenplatz des Sportgeländes. Der Parkplatz und die Laufwege sind ausgeschildert. Die Räumlichkeiten und Infrastruktur werden vom TSV Eningen und der Gemeinde Eningen unter Achalm zur Verfügung gestellt.

Der Inhaber Dr. Rau und die Gemeindeverwaltung waren sich einig, dass eine möglichst wohnortnahe, medizinisch sichere und bürger- beziehungsweise patientenfreundliche Lösung gefunden werden musste. Durch die Wahl des Ortes der Abstrichstelle und der Parkplätze soll eine Gefahr für Dritte weitgehend ausgeschlossen werden. Zudem soll durch die räumliche Abtrennung vom regulären Praxisbetrieb dieser aufrecht erhalten werden, um die Kollateralschäden der Pandemie möglichst gering zu halten.

Die Abstrichstelle bietet sämtliche Testmodalitäten an. Es können symptomatische Patienten nach Zuweisung durch den Hausarzt, Personen mit Kontakt zu nachweislich Infizierten, Personen mit Aufforderung des Gesundheitsamtes oder Bürger mit Hinweis der Corona-App abgestrichen werden. Es besteht die Möglichkeit, Antigen-Schnelltests vor Ort durchführen zu lassen.

Info Das Testzentrum wird ab dem 2. November vorerst von Montag bis Freitag, 10 bis 14 Uhr, nach vorheriger Onlineanmeldung über die Homepage www.hausarzt-eningen.de oder nach telefonischer Anmeldung unter (07121) 3 45 36 00 geöffnet sein. Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten angepasst.