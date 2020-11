In einer Asylbewerberunterkunft des Landkreises Reutlingen im Gewerbepark Haid in Engstingen wurden von insgesamt 21 abgestrichenen Bewohnern bislang neun Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kreisgesundheitsamt Reutlingen hat deshalb die Unterkunft komplett unter Quarantäne gestellt. Die Bewohner wurden unter anderem mit schriftlichen Informationen in der jeweiligen Heimatsprache über die Quarantäneregeln aufgeklärt, teilt das Landratsamt mit.

Mit Bauzaun isoliert

Über das Wochenende versorgt sie der Ortsverein Engstingen-Hohenstein des Deutschen Roten Kreuzes mit Nahrungsmitteln, kommende Woche übernimmt dies das Landratsamt Reutlingen. Bei einem Vor-Ort Termin, der heute mit Landrat Thomas Reumann und Bürgermeister Mario Storz sowie dem Kreisgesundheitsamt und dem Team des Amtes für Migration stattgefunden hat, wurde außerdem vereinbart, dass um das Gelände ein Bauzaun errichtet und der Zutritt durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert wird, um sicherzustellen, dass die Quarantäneregeln eingehalten werden.

Insgesamt wurden am Samstag 3482 bestätigte Covid-19-Fälle im Kreis Reutlingen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 152,6.