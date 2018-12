Reutlingen Citykirche: Ein Chorraum voll mit 1175 Geschenken

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Die Päckchen türmen sich: 1175 Geschenke für bedürftige Kinder präsentierte Pastoralreferentin Ulrike Neher-Dietz gestern in der Reutlinger Citykirche. Die Weihnachtsaktion „Sternenfunkeln in Kinderaugen“ war ein Erfolg, so Neher-Dietz. Ein paar komplizierte Geschenke musste das Team selbst im Internet bestellen, die meisten Wunsch-Sterne wurden aber von Reutlinger Bürgern gepflückt und erfüllt. Das schwerste Paket ist beispielsweise mit Babygläschen gefüllt, so Neher-Dietz. Vielen Reutlingern mangele es also an absolut grundlegenden Dingen. Die Schüler der Klasse 10a der St.-Wolfgang-Schule (im Bild) hatten im Rahmen ihres Sozialunterrichts Spenden gesammelt und 50 Geschenke gepackt.