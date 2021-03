Es ist das erste Projekt seiner Art in Reutlingen. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde möchte in der Christuskirche ein diakonisches Zentrum mit dem Nutzungsangebot Wohnen, Arbeiten., Kultur und Begegnung entwickeln. Dort soll der Diakonieverband, der bislang auf drei Standorte in der Stadt ve...