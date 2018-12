Reutlingen Christmas Carols in der Marienkirche

Reutlingen / Alexander Thomys

Am Ende reichten die Sitzplätze in der Reutlinger Marienkirche nicht mehr aus, als sich am Sonntagabend die Besucher in dem Gotteshaus drängten, um sich in eine englische Weihnachtsfeier hineinzuhören. Ein Projektchor unter der Leitung von Rebekka Vöhringer und Nicola Vollkommer hatte seit Oktober das „English Festival of Carols“ einstudiert – eine traditionelle englische Weihnachtsmesse, in der sich Lieder und Lesungen aus der Bibel abwechselten. Bei den meisten Stücken sang nicht nur der bunt gemischte Chor, sondern auch die Besucher in der Marienkirche, die dazu jeweils aufstanden. Eine der Lesungen übernahm der Bundestagsabgeordnete Michael Donth. Der Spendenerlös geht an die Kirchengemeinde und die Hilfsorganisation „Open Doors“. Bereits am Vortrag wurden die „Christmas Carols“ in Dettingen vorgetragen.