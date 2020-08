Nationalspieler Thilo Kehrer war nach dem Finaleinzug in der Champions League mit Paris St. Germain der Endspiel-Gegner angeblich völlig egal. "Wir können ganz entspannt Abends was essen und uns in Ruhe das Spiel anschauen. Dann sehen wir, wer der Gegner ist", sagte der Abwehrspieler nach dem beeindruckenden 3:0 (2:0) am Dienstagabend (18.08.2020) in Lissabon gegen Bundesligist RB Leipzig.

Kylian Mbappe drückt Lyon die Daumen

Kehrers französischer Mitspieler Kylian Mbappe drückt dagegen im zweiten Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) zwischen Bayern München und Olympique Lyon seinen Landsleuten die Daumen. "Ja klar bin ich ein wenig mehr für Lyon, denn das ist eine französische Mannschaft. Aber auch das wäre ein schweres Spiel", sagte der Weltmeister: "Und wenn es dann Bayern wird, dann wird es Bayern."

PSG: Als Mannschaft zusammengewachsen

Kehrer verriet derweil, dass in der PSG-Kabine des Estadio da Luz nach dem Spiel gegen Leipzig die Post abging. "Es war laut, es wurde viel rumgesprungen und rumgeschrien", sagte der 23-Jährige: "Was keiner so richtig weiß: Wir sind in diesem Jahr als Mannschaft zusammengewachsen." Man sei inzwischen "ein eingeschworener Haufen", berichtete der Ex-Schalker: "Wenn wir das auf den Platz bringen, dann kommt die individuelle Qualität noch mehr raus."

Die Fußballstationen von Thilo Kehrer

Der 23-jähriger Thilo Kehrer wuchs in Pfäffingen (Landkreis Tübingen) auf. Seine Fußballstationen:



● TSG Tübingen, 1999 - 2005

● SSV Reutlingen, 2005 - 2009

● VfB Stuttgart, 2009 - 2012

● Schalke 04, 2012 - 2018

● Paris St. Germain, 2018 -



Am 9. September 2018 bestritt Kehrer sein erstes Spiel für die DFB-A-Nationalmannschaft und mittlerweile brachte er es auf sieben Einsätze unter Nationaltrainer Joachim Löw.