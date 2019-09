Die Landtagswahl 2021 wird für die CDU zu einer großen Herausforderung. Der Kreisverband Reutlingen will bereits jetzt die Weichen stellen, Vertrauen in der Bevölkerung durch solide Politik und klare Positionen zurückgewinnen. Beim CDU-Kreisparteitag am Freitagabend in Pfullingen, bei dem der Kr...