Für einen Euro mit dem RSV-Bus quer durch die ganze Stadt? Ab 1. Januar 2020 ist das in Pfullingen keine Utopie mehr, sondern Realität. Nicht, weil die Stadtverwaltung es so geplant hätte, sondern weil die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause selbst auf die Idee gekommen sind und den neuen Innerortstarif für eine Probephase von zwei Jahren auf den Weg gebracht haben. Die Entscheidung fiel einstimmig – und das, obwohl Ordnungsamtsleiter Manfred Wolf dem Gremium von der Einführung des Ein-Euro-Tickets mit Nachdruck abgeraten hatte.

Im Zuge der Neuregelung des Stadtbuskonzeptes hatte die Verwaltung geprüft, ob die Einführung eines Innerortstarifs möglich ist. Von 2000 bis 2013 gab es eine derartige Regelung. Das Ziel, die Nachfrage in den Geschäften der Innenstadt zu erhöhen, wurde damit jedoch nicht erreicht, deshalb wurde er zum Jahresende 2013 auch eingestellt, teilte der Ordnungsamtsleiter den Räten mit. Die indes zeigten sich von den Wolf’schen Erkenntnissen wenig beeindruckt. Vor allem Stephan Wörner (UWV) machte sich dafür stark, die Preise deutlich zu senken. Er hätte die Fahrten innerhalb Pfullingens am liebsten komplett kostenfrei angeboten, schwenkte dann aber um, und beantragte, für das Ticket einen Euro zu berappen. Motiviert hat das Gremium zu seinem „Alleingang“ nicht nur die Tatsache, dass Busfahren deutlich klimafreundlicher ist, als das Auto zu nutzen. Im Blick hatten die Kommunalpolitiker auch die Belebung der Innenstadt, die durch Leerstände immer mehr ausblutet. Mit dem Ein-Euro-Ticket wollen die Räte den Bürgern einen Anreiz geben, für ihre Einkäufe und anderen Erledigungen wieder verstärkt ins Pfullinger Zentrum zu kommen. Der Beschluss, den neuen Tarif für die nächsten zwei Jahre im gesamten Stadtgebiet zwischen Südbahnhof und Ahlsberg anzubieten, schlägt sich freilich auch im Etat nieder. Wäre das Busfahren in Pfullingen komplett umsonst, läge der Zuschuss-Bedarf bei 100 000 Euro, eine Reduzierung der Fahrpreise von 2,5 auf einen Euro wird die Stadt wohl immer noch mit mehr als 50 000 Euro belasten. Und das angesichts dessen, dass man schon das 365-Euro-Jahresticket mit 200 000 Euro mitfinanziert. Zahlen, die Manfred Wolf anführte, um die Räte, die mit ihrem Ein-Euro-Ansinnen ein Zeichen setzen wollten, noch einmal umzustimmen. Der Ordnungsamtsleiter schlug vor, auf den Innerortstarif zu verzichten und lieber weiter in die Aufwertung der Linie 11 zu investieren– und zwar mit einer kürzeren Taktung und einer räumlichen Ausdehnung.

Die Räte, die lebhaft und ausgiebig über das Thema diskutierten, ließen sich derweil immer noch nicht abbringen von ihrem Vorhaben. Zur Jahreswende startet also die Ein-Euro-Variante, deren Testlauf zeigen soll, wie gut der günstige Innerortstarif bei den Pfullingern ankommt und ob in die Stadtmitte so tatsächlich wieder mehr Leben einzieht.