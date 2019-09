Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag in Reutlingen ereignet, berichtet die Polizei. Ein Fahrgast in einem Bus wurde durch einen Koffer verletzt. Ein 23-Jähriger war mit dem Linienbus gegen 11.50 Uhr auf der Alteburgstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Friedrich-Ebert-Straße musste der Busfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Während des Bremsvorgangs entglitt einer 20 Jahre alten Touristin in dem Bus einer ihrer beiden Koffer. Dieser traf den ihr schräg gegenübersitzenden, 83-jährigen Fahrgast so unglücklich am Oberschenkel, dass sich der Senior leicht verletzte und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

