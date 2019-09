Zur Mittagszeit staut sich der Verkehr an der Kreuzung Gartenstraße/Karlstraße. Paula hilft währenddessen verwirrten Fahrgästen weiter (unten rechts). Die Anzeigentafeln funktionieren noch nicht optimal (unten Mitte): Die Linie 1 fährt nämlich nicht nach Gönningen. Am Ende der Gartenstraße, in der Zentrale, gibt es ein Bus-Bier. © Foto: Kathrin Kammerer