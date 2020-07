Pascal Kober, Reutlinger Bundestagsabgeordneter und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, wurde von den Mitgliedern der Freien Demokratischen Partei erneut zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 289 (Reutlingen) gewählt.

82,6 Prozent für Kober

Er erhielt trotz eines Gegenkandidaten 82,6 Prozent der Stimmen. Bei der Versammlung, die in der Alenberghalle in Münsingen unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen stattfand, nahmen über 80 Mitglieder der Freien Demokraten teil. 71 Mitglieder votierten für den amtierenden Abgeordneten Kober, 15 für seinen Herausforderer Dirk Mrotzeck.

In den kommenden Monaten müsse es nun, so Kober, vor allem darum gehen die Wirtschaft wieder zu beleben, Beschäftigung zu erhalten und Wachstum nachhaltig zu generieren. „Dabei müssen wir mit Blick auf die Generationengerechtigkeit unsere Verschuldung stetig zurückfahren. Ich bin überzeugt, dass wir dies in einer schwarz-gelben Koalition am besten erreichen können“, sagte der Abgeordete. Als sozialpolitischer Sprecher seiner Fraktion war und sei es ihm Herzensanliegen, „dass wir das Aufstiegsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft auch für sozial Benachteiligte Wirklichkeit werden lassen“.

Sein Gegenkandidat, der 53-jährige Speditionskaufmann Dirk Mrotzeck, hob die Bedeutung von Verkehr und Infrastruktur für den Wahlkreis hervor, identifizierte dies jedoch auch als zentrales Thema für die gesamte Volkswirtschaft, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in der Welt weiter zu stärken. Im Bundeshaushalt nehme der Verkehrs-Etat noch vor Wirtschaft und Umwelt den dritten Platz ein: „Deshalb ist es wichtig, dass die FDP als Wirtschaftspartei diesen Bereich stärkt“, so Mrotzeck in seiner Vorstellungsrede. Der aus Hechingen zugezogene Familienvater hatte zuvor bereits bei zwei Bundestagswahlen in Balingen kandidiert.