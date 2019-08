Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Egal ob vor der Kreistagssitzung oder beim Box-Kampf in Pfullingen: Bevor die Veranstaltung beginnt, zückt Michael Donth erst einmal sein Handy. Routiniert wird ein Selfie mit den Freunden aus der Kommunalpolitik gemacht – und schwups, ist dieses auch schon auf Facebook hochgeladen. Selfie-König des Landkreises: Der CDU-Bundestagsabgeordnete weiß genau, wie ihn Kollegen und Pressevertreter scherzend nennen, erzählt er und lacht schallend. Donth wäre nicht Donth, wenn ihn das stören würde.

Vor der Kommunalwahl war ein Phänomen im ganzen Landkreis zu beobachten: Haufenweise gab es plötzlich Facebook- und Instagramseiten von Orts- und Stadtverbänden aller Parteien. Man schien sich einig zu sein darin, dass man Jungwähler nur noch übers Internet erreicht. Fleißig wurden also die verschiedenen Seiten bespielt: Mit Kandidatenbildern, Infoveranstaltungen und Statements zu politischen Zielen. Als die Wahl vorbei war, erschien auf den meisten dieser Seiten nie wieder etwas. So schnell wie das Social-Media-Interesse aufgeflammt war, so schnell erlosch es auch wieder.

4762 Menschen folgen Donth auf Facebook

CDU-Mann Donth setzt dagegen nicht nur im Wahlkampf auf Facebook. 4762 Menschen verfolgen mittlerweile, was er dort täglich hochlädt. „Es geht mir darum zu vermitteln: Was macht eigentlich ein Abgeordneter die ganze Zeit“, sagt er. Oft werde er nämlich fast schon vorwurfsvoll gefragt: Wo sind Sie denn die ganze Zeit? Wohnen Sie jetzt etwa schon in Berlin?

Während sich auf der Seite der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne) viele politische Statements finden, pflegt Donth eher eine „Schön-Wetter-Seite“. Ferienhock beim Liederkranz in Grafenberg, Besuch in der Reha-Klinik Schwäbische Alb und bei Ganter-Reisen in Grabenstetten, dann der Abstecher als Kellner in den Landgasthof Hirsch in Gomadingen: „Hallo Herr Donth, ich finde ihre Sommeraktion ja Jahr für Jahr klasse“, kommentiert ein Nutzer unter ein Posting.

Von der Sommertour bis zum Bürotag

Wer ältere Beiträge finden will, der muss erst einmal kräftig mit der Maus nach unten scrollen: Ganz schön viel Zeit investiert der CDU-Mann nämlich in sein digitales Abgeordneten-Tagebuch. Unter einem Bild von der CDU-Delegiertenversammlung kommentieren Nutzer, dass lieber ein Mann Spitzenkandidat sein sollte – nicht Susanne Eisenmann. Dann: Antrittsbesuch bei Wannweils Bürgermeister Majer, Bürotag in Reutlingen, Reise nach Berlin. Übrigens: Auch dafür kann man im Netz schnell eine Schelte kassieren. „Für die Umwelt ist es wohl nicht so toll, wenn 700 Abgeordnete ständig anreisen“, schreibt ein Facebook-Nutzer.

Hat man Zeit, um auf alle Fragen und Nachrichten mit der gebotenen Tiefe zu antworten? „Nein“, gibt Donth zu. „Ich bin auch meistens am Handy online, da sind lange Antworten nicht so einfach.“ Er versuche aber, allen Nutzern Rückmeldung zu geben – zumindest so lange Fragen oder Kritik konstruktiv sind. Für die, die dagegen verbal ausfällig werden, hat er einen extra Screenshot-Ordner angelegt: „Hass und AfD-Posts“ heißt der. Kritik könne er ab, betont Donth nochmal. Dass er aber „keinen Mut und keine Ehr im Leib“ habe, das müsse er sich von der AfD nicht sagen lassen. Genauso wenig von anderen Nutzern, dass CDU-Wahlplakate Müll sind, CDU’ler Schergen und er „kein Teil des Volkes“.

Das Netz vermittelt eine scheinbare Anonymität

Pascal Kober umschreibt es vorsichtig: „Im Netz greifen viele verbal in die Vollen.“ Auch er hat schon am eigenen Account gemerkt: Das Internet vermittelt Menschen eine scheinbare Anonymität, die sie dazu verleitet, sich anders zu geben, als im analogen Leben. „Ich hab’ schon Postings gelöscht, bei denen ich gemerkt habe, ich krieg die Diskussion nicht mehr moderiert“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete. „Zumindest nicht mit der Zeit, die ich dafür habe.“ Wie Donth bestückt auch Kober seine Social-Media-Kanäle zum größten Teil selbst. Wie viel Zeit Produktion und Rezeption pro Tag in Anspruch nehmen? „Insgesamt eine Stunde“, schätzt Kober.

Facebook nutzt er – anders als Donth – zum größten Teil für politische Statements: Von Bildungspolitik bis Klimaschutz, dazu auch mal ein Seitenhieb in Richtung CDU. Das Netzwerk biete ihm eine zusätzliche Plattform zu den etablierten Medien, sagt er, sei aber definitiv kein Ersatz: „Es fehlt der politischen Debatte in den Sozialen Medien an Qualität. Durch Soziale Medien wird Politik nicht besser.“

Aber die Politiker werden nahbarer: Wer Kober auf Instagram folgt, ist spätestens seit vergangenem Mittwoch bestens informiert über den Alaska-Roadtrip des FDP’lers im Geländewagen. Gletscherwanderung und Reise-Freunde, Zähneputzen in der Wildnis, Begegnung mit Bären und Nacktbaden im Arktischen Ozean. Moment: Nacktbaden? Auf den Bildern war zwar nichts Anstößiges zu erkennen, da Kober und seine Reisefreunde aus der Ferne fotografiert waren und ein später eingefügtes Smiley ihre Hintern verdeckte.

Schnell springt auch die Presse auf

Prompt sprang aber die lokale Presse auf – und Kober löschte das Bild aus seinen Story-Highlights. Schlimm finde er das weiterhin nicht, sagt er. Die Klickzahlen sprächen da eine eindeutige Sprache: „Die Menschen haben das Bedürfnis, das Politik personalisiert wird.“ Je privater der Inhalt seiner Instagram-Story, desto höher sei auch das Interesse, sagt er. Wie weit darf man als Politiker also gehen? Eine Gratwanderung. Der 46-Jährige versuche das Ganze aber „immer mit einer Portion Selbstironie“ zu würzen, sagt er.

Instagram hatte Donth bis zum Gespräch mit unserer Zeitung noch nicht ausprobiert. Mit Facebook konnte er bislang die Bestandswähler (unter-)halten: Er mutmaßt, dass seine Social-Media-Aktivitäten durchaus Einfluss aufs Wahlergebnis hatten. Wie man aber Jungwähler erreicht? Der 52-Jährige lacht etwas hilflos: „Im persönlichen Gespräch...“ Aber Donth wäre eben auch nicht Donth, wenn er – besonders nach Rezo – auf sich sitzen lassen würde, dass er digital zurückgeblieben ist. Nur zwei Stunden nach dem Pressegespräch meldete auch er sich auf Instagram an.

