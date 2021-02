Der Bund hat die Hauptbahnhöfe Reutlingen und Tübingen sowie den Betzinger Bahnhof in sein 1000-Bahnhöfe-Programm aufgenommen. Dies teilte der Tübinger SPD-Abgeordnete gestern mit. Bis 2026 sollen die Empfangsgebäude am Tübinger und am Reutlinger Hauptbahnhof modernisiert und so das Verreisen mit der Bahn attraktiver gemacht werden.

Umbau in Betzingen

„Das ist mit Blick auf die Klimawende ein wichtiger Schritt, denn die Reisenden müssen sich so wohl fühlen, dass die ihre Autos daheim lassen. Das gilt noch einmal vermehrt beim barrierefreien Umbau in Betzingen, durch den die eigenständige Nutzung des Bahnhofs für Menschen mit körperlichen Einschränkungen erst möglich gemacht wird. Das ist auch ein wichtiger Schritt, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht!“, sagte Rosemann. Beim „BahnhofskonzeptPlus“ des Bundesverkehrsministeriums werden insgesamt mehr als fünf Milliarden Euro in etwa 3000 Bahnhöfe investiert. Dabei werden die Maßnahmen von der Deutschen Bahn AG umgesetzt.