Dass Hans Hammann einen Scheck entgegennimmt, kommt nicht alle Tage vor. Patienten der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Illya Hempel und Dr. Martin Groten haben ihr Zahngold für den guten Zweck gespendet. In etwa zwei Jahren kamen stattliche 6800 Euro zusammen. Diese haben Groten und Hempel nun an die Hammann und damit an die Bürgerstiftung Reutlingen überreicht.

Für integrativen Zweck

„Wir wurden großzügig bedacht, es ist eine ganz ungewohnte, aber willkommene Rolle“, sagte Hammann, Vorsitzender des Vorstands der Bürgerstiftung Reutlingen. Hempel und Groten wünschen sich, dass das Geld für einen integrativen Zweck, der im besten Fall einen Bezug zur Gesundheit hat, genutzt wird.

„Bei der Bürgerstiftung wissen wir, dass es vollständig und sinnvoll eingesetzt wird“, betonte Groten. Es gibt bereits Ideen, an welches Projekt das Geld gehen wird. Anfang kommenden Jahres wird der Stiftungsrat über die Verwendung entscheiden. „Das Geld wird zu 100 Prozent in die Projektförderung gehen“, betonte Hammann. Das sei das Besondere an der Stiftung: Mit den 40 Paten können die Verwaltungskosten finanziert werden, sodass die Spenden in exakter Höhe weitergegeben werden können.

Großes Netzwerk aufgebaut

In den vergangenen 18 Jahren hat die Bürgerstiftung ein großes Netzwerk aufbauen können. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Spender und Institutionen, die auf die Förderung von Projekten angewiesen sind. Sie kann Spenden zudem zweckgebunden einsetzen, beispielsweise für die Sanierung der Marienkirche.