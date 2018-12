Kommentar Evelyn Rupprecht zur Entscheidung des Gemeinderats Bürgernähe geht anders

Von Evelyn Rupprecht

Dass der Gemeinderat mit offenbar großer Mehrheit und gegen die Stimmen der kompletten GAL-Fraktion beschlossen hat, der katholischen Kirchengemeinde keinen Zuschuss für ihren Kindergartenneubau zu bewilligen, ist eine Entscheidung, die schwer nachvollziehbar ist. Und zwar nicht, weil die Stadt und das Gremium dafür keine Argumente haben. Sondern vielmehr, weil die gesamte Debatte und auch die Abstimmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden. Von Bürgernähe und Demokratie könne da keine Rede sein, beschwert sich Dekan Hermann Friedl – und hat Recht mit seiner Kritik.

Stadt und Gemeinderat haben die gesamte katholische Kirchengemeinde mit all ihren ehrenamtlich Engagierten, den festangestellten Erzieherinnen und den Eltern, die ihre Kinder hier betreuen lassen, vor den Kopf gestoßen. Offenbar gab es nicht nur eine einzige nicht-öffentliche Sitzung, in der das Thema auf der Tagesordnung stand, sondern gleich mehrere. Denn als der Dekan und seine Mitstreiter ihr Anliegen hinter verschlossenen Türen vorbringen konnten, „da hatte ich das Gefühl, dass alles für die Katz und alles schon geschwätzt ist“, wie Friedl sagt. „Die super-tolle Powerpoint-Präsentation, die wir hingelegt haben, war umsonst“, ärgert er sich, weil er glaubt, dass zu dem Zeitpunkt die Entscheidung schon gefallen war. Sollte den katholischen Pfarrer sein Gefühl nicht trügen, dann wäre es tatsächlich ein bedenkliches Vorgehen der Kommunalpolitiker gewesen, die Vertreter der Kirche anzuhören, obwohl sie sich bereits eine abschließende Meinung gebildet hatten. Weitaus mutiger und bürgernäher, ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre es gewesen, eine solche Debatte vor der Öffentlichkeit zu führen und auch vor Publikum darüber abzustimmen, ob der Zuschuss gewährt oder verweigert wird. Jeder Einzelne hätte so zu seiner Entscheidung stehen können und müssen.