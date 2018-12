Lichtenstein Bücherei noch geöffnet

Lichtenstein / swp

Die Lichtensteiner Gemeindebücherei am Rathausplatz in Unterhausen ist in diesem Jahr noch bis einschließlich Samstag, 22. Dezember, geöffnet. Bis dahin besteht also noch Zeit, sich mit ausreichend Lesestoff, Hörmedien und Filmen für die Feiertage einzudecken. Nach einer kurzen Pause zwischen den Jahren ist bereits ab Donnerstag, 3. Januar, zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet.

Kurzentschlossene können sich auch noch zur Weihnachtswerkstatt am Freitag, 21. Dezember, anmelden. Kinder ab sieben Jahren sind ab 15 Uhr zum Basteln und Werken in die Bücherei eingeladen. Anmeldung erbeten unter Telefon (0 71 29) 2 24 93 oder per E-Mail: buecherei@gemeinde-lichtenstein.de.