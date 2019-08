Am Samstagabend ist es in der Werastraße zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung gekommen. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 18.15 Uhr meldeten Anwohner, dass in dem Dreifamilienhaus ein Rauchmelder zu hören sei. Die Feuerwehr Reutlingen, welche mit 23 Personen und 7 Fahrzeugen ausrückte, konnte einen Brand in der Dachgeschoßwohnung feststellen. Dieser konnte rasch gelöscht werden.

Der 25-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort, so die Polizei weiter.

