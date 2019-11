Bestürzung bei Betriebsrat, IG Metall und Beschäftigten: Die Arbeitgeberseite informierte heute in mehreren Informationsrunden die Beschäftigten der Reutlinger Standorte darüber, dass an den Reutlinger Standorten rund 500 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren sollen. Der Abbau solle sozialverträglich bis 2022 erfolgen, sagte Andreas Fischer, kaufmännischer Bereichsvorstand Automotive Electronics (Bosch), in einer Telefonkonferenz.

Kopfloser Personalabbau macht sich im Ländle breit

„Erst letzten Freitag waren wir in Stuttgart bei der Kundgebung gegen kopflosen Personalabbau, der sich im Ländle derzeit breit macht. Nun kommt Bosch in Reutlingen um die Ecke und erklären uns quasi, dass sie auf die von ihnen unterschriebene Beschäftigungssicherung pfeifen!“ wettert die örtliche IG Metallchefin Tanja Silvana Grzesch.

„Wer Wind säht, wird Sturm ernten“, nennt Grzesch kurz und knapp die zu erwartenden Konsequenzen, die es zu ergreifen gelte. Die Firma Bosch beschäftigt in den Reutlinger Standorten knapp 8.000 Mitarbeitern.

Die Robert Bosch GmbH ist ein weltweit operierendes Unternehmen für Elektrotechnik, Automobil, Industrie- sowie Gebäudetechnik. Der Mutterkonzern, die Bosch-Gruppe, ist in mehr als 60 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit über 400.000 Mitarbeiter, am Standort Reutlingen sind knapp 8.000 Arbeitnehmer.

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp kommentiert den Beschäftigungsabbau bei Bosch:

„Die Ankündigung der Firma Bosch, am Standort Reutlingen deutlich Personal abzubauen, zeigt, dass der Abschwung die Region erreicht hat. Die Industrie und die Automobilzulieferer stehen insgesamt vor schwierigen Monaten. Der Export geht zurück, die derzeit noch stabile Inlandsnachfrage kann davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Laut unserer Beschäftigungsprognose sind die Unternehmen mit Neueinstellungen zurückhaltender. Jedes vierte Unternehmen will sogar eher Stellen abbauen, so die jüngste IHK-Konjunkturumfrage,

Die IHK steht Unternehmen in Schwierigkeiten beratend zur Seite. Dafür gibt es Krisenprogramme, um etwa akute Liquiditätsprobleme beheben zu können. Der Fokus liegt aktuell allerdings stärker auf der Unterstützung von Unternehmen, die die Krise als Chance für Innovationen und Investitionen sehen, etwa mit Blick auf intensivierte Weiterbildung, zusätzliche Märkte im Ausland oder neue Produkte und Entwicklungen.“

Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd auch betroffen

Der Automobilzulieferer Bosch will weitere 1000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg abbauen. Betroffen ist der Geschäftsbereich Automotive Steering (Lenksysteme) in Schwäbisch Gmünd.