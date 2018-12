Reutlingen Boom am Bau hält unvermindert an

Boom am Bau hält unvermindert an

Reutlingen / swp

Die Bauwirtschaft auch in der Region boomt weiter und arbeitet an der Kapazitätsgrenze. Die Nachfrage ist in allen Bereichen weiter extrem hoch. Die Kapazitäten können wegen dem Fachkräftemangel in der Branche nur begrenzt ausgeweitet werden, so Innungsobermeister Heinz-Jörg Müller und der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann. Als eines der größten Probleme zeigen sich im Tagesgeschäft Verzögerungen bei Genehmigungen und Prüfstatiken. „Viele Betriebe beklagen sich, dass aus diesem Grund keine konkrete Zeitplanung mehr möglich ist“, so Müller.

Jeder könne es sehen: In der Region werde wieder viel gebaut. Überall stehen Kräne als prägnantes, von weitem sichtbares Zeichen für eine Baustelle. Vielerorts gebe es Umleitungen und Sperrungen aufgrund von Straßenbaustellen. Baugebiete werden erschlossen, sowohl für Wohnungs- als auch für den Gewerbebau. All dies seien Zeichen für ein weiter hohes Bauvolumen. Dies können der Obermeister der Bau-Innung Reutlingen, Heinz-Jörg Müller (Reutlingen), aber auch der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, am Rande der Vorstandssitzung der Bau-Innung Reutlingen bestätigen. Die Auftragsbücher der Rohbaubetriebe in der Region seien weiterhin prall gefüllt. Die Kapazitäten seien voll ausgelastet. In der Regel sei es nicht möglich, für Tiefbau- bzw. Rohbaumaßnahmen kurzfristig Unternehmen aus der Region zu bekommen.

Die Nachfrage halte sich dabei äußerst stabil auf einem hohen Niveau und komme nahezu gleichermaßen aus allen Bereichen. Die gute gesamtwirtschaftliche Situation führe zu einer stabilen Nachfrage aus dem gewerblichen und auch dem öffentlichen Baubereich. Die größten Steigerungen kommen aber weiterhin aus dem Wohnungsbau und insbesondere aus einem boomenden Geschosswohnungsbau, so der Obermeister weiter. Vor allen Dingen in den städtischen Regionen des Landkreises Reutlingen werde immer mehr in die Höhe gebaut. Seit langem entstehen in der Region – so auch in Reutlingen – wieder „Hochhäuser“.

Gerne würden die Baubetriebe ihre Kapazitäten an die gesteigerte Nachfrage anpassen. Der Fachkräftemangel lasse dies aber nicht zu. Die regionalen Betriebe unternehmen schon seit Jahren hohe Anstrengungen, um Nachwuchs und Fachkräfte zu bekommen. Dies scheine sich auch positiv auszuwirken. Die Ausbildungszahlen im Maurer- und Stahlbetonbauerhandwerk haben sich verbessert. Trotzdem reichten sie in keiner Weise aus, um diesen immensen Nachfrageschub auszugleichen.

Naturgemäß habe diese brummende Baukonjunktur auch ihre Schattenseiten: In der Lieferkette gebe es vermehrt Probleme. Die größten sehen die Betriebe in den Planungs- und vor allen Dingen Genehmigungsverzögerungen. Nach eigenen Angaben sei derzeit eine sachgerechte Terminplanung der Baustellen deshalb überhaupt nicht mehr möglich. Ein weiteres Nadelöhr seien fehlende Prüfstatiken.

Die örtlichen Baubetriebe fordern insbesondere eine Entrümpelung der Bauvorschriften sowie eine Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens. Die Betriebe sehen mit Sorge die steigenden Baukosten. Im mehrmonatigen Rhythmus beobachten sie Preissteigerungen bei Baustoffen. Auch die Schattenwirtschaft nehme immer wieder zu.