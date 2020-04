Fast sommerlich warm und sonnig mit ein paar Wolkenfeldern – das ist die Wetterprognose für kommenden Sonntag. Besser könnten die Voraussetzungen für die offizielle Eröffnung der Gönninger Tulpenblüte und den Künstlerflohmark kaum sein. Tausende Menschen strömen normalerweise alljährlich zu der Veranstaltung, die nun Corona zum Opfer fällt. Weder an diesem noch am nächsten Sonntag wird die Tulpenblüte gefeiert – was die Blumen allerdings wenig stört. „Den Tulpen ist Corona egal. Die blühen trotzdem“, sagt Dr. Margarete Walliser und muss schmunzeln, weil die Natur so unbeirrbar ihrer Wege geht. Auf dem Friedhof, auf dem Tulpenweg, der zum Probefeld des Samenhändlers führt, im Lehrgarten, an den Straßen und den Gehwegen – die Farbenpracht ist kaum zu übersehen. Knallgelbe Narzissen und unendlich viele Tulpen in weiß und orange, rot und violett verteilen sich zigtausendfach auf der Gönninger Gemarkung.

Abstand halten ist auch hier wichtig

Besucher sind bei der Tulpenblüte trotz allem willkommen – so lange sie sich an sämtliche Vorschriften, die das Corona-Virus mit sich bringt, halten. Ohne den nötigen Abstand geht also auch hier nichts, weshalb am Friedhofseingang auch großformatige Hinweisschilder aufgestellt sind. „Nur die Veranstaltungen, zu denen die Massen strömen, müssen ausfallen“, sagt Walliser, die Vorsitzende des Vereins Tulpenblüte Gönningen, der auch auf seiner Homepage ausdrücklich vorgibt, wie die Menschen sich zu verhalten haben, wenn sie die Blumenpracht anschauen wollen.

Das alljährliche Gönninger Tulpenmeer ist weit über die Region hinaus bekannt und beruht auf einer Tradition, die der Ort seit 2003 wieder aufleben lässt. Denn Gönningen ist von jeher Heimat der Samenhändler. Weil die Tulpe einst eine teure Pflanze war, haben die Händler sie auf den Gräbern ihrer Vorfahren wachsen lassen. „Damit haben die Geschäftsleute gezeigt, dass sie es zu etwas gebracht haben“, erklärt Walliser.

70 000 Zwiebeln wurden gepflanzt

Inzwischen sind es nicht mehr nur die Samenhändler, es sind fast alle Gönninger, die Tulpen pflanzen. „Im vergangenen Oktober haben wir gut 70 000 Zwiebeln gesetzt“, berichtet die Vereinsvorsitzende. 50 Ehrenamtliche waren dabei im Einsatz – und die Pflanzmaschine der Fetzers. Seit Ende Januar und bis in den Mai hinein blühen die Tulpen nun. Darunter so wunderbare alte Sorten wie die Couleur Cardinal, die es seit über 150 Jahren gibt und die extrem robust ist.

Dass heuer die großen Events, der erste und der zweite Tulpensonntag, ausfallen müssen, findet Walliser extrem schade. Schließlich helfen in Gönningen alle zusammen, damit die Veranstaltungen zu einem Erfolg werden. Vereine, Kindergärten und Kirchengemeinden sind in die Vorbereitung und Durchführung der Tulpenblüte involviert. Andererseits geht es ja nicht nur um die Veranstaltungen, sondern vor allem um das Naturereignis. „Und die Tulpenblüte,“ findet die Vereinsvorsitzende mit Blick auf die Corona-Krise, „tut gerade in diesen Zeiten gut. Der Anblick ist wie eine Therapie. Wie Balsam für die Seele.“