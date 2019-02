OB-Wahl Reutlingen Blog: Alles rund um die Reutlinger OB-Wahl 2019

Reutlingen / swp / gio

Alle Informationen rund um die OB-Wahl in Reutlingen gibt es hier - in unserem Blog: Am Wahlsonntag, 3. Februar 2019 werden wir ab 18 Uhr mit einem Liveticker über die aktuellen Geschehnisse der Oberbürgermeister-Wahl berichten und sind natürlich live dabei, wenn im Rathaus das Ergebnis verkündet wird. Sollte keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet am 24. Februar ein zweiter Wahlgang statt, bei dem die einfache Mehrheit reicht. Wahlberechtigt sind circa 88.000 Personen.

+++ 30.01.2019 +++

Wir haben allen fünf Kandidaten nochmals kurz und knackig auf den Zahn gefühlt:

+++ 28.01.2019 +++

Allgemeine Informationen zur Wahl

Informationen zur Beantragung von Briefwahl, Wahl am Wahlsonntag im Wahllokal

Möglichkeit der Briefwahl

Briefwahlanträge können für die Oberbürgermeisterwahl am 3. Februar 2019 noch bis Freitag, 1. Februar 2019, 18 Uhr gestellt werden. Im Falle einer Erkrankung, die nachweislich den Besuch eines Wahllokals verhindert, ist dies auch noch am Wahltag bis 15 Uhr möglich. Die Online-Funktion auf der städtischen Homepage steht noch bis Donnerstag, 31. Januar 2019, 12:00 Uhr zur Verfügung.

Wahltag

Am Wahltag selbst werden etwa 850 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein. Die Wahllokale sind am Sonntag, 3. Februar 2019 von 8.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Das Gebiet der Stadt Reutlingen ist in 70 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Zur Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses wurden 17 Briefwahlvorstände gebildet.

Wahlhandlung

Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Stimme. Nach Kennzeichnung des Stimmzettels in der Wahlkabine wird der Stimmzettel mit der bedruckten Seite nach innen gefaltet. Der Stimmzettel ist anschließend in die Wahlurne einzuwerfen. Bei der Oberbürgermeisterwahl wird kein Stimmzettelumschlag verwendet.

Ergebnisermittlung

Unmittelbar nach Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr werden die Ergebnisse ermittelt.

Veröffentlichung des Wahlergebnisses

Die eingehenden Wahlergebnisse werden jeweils zeitaktuell an einer Leinwand in der Eingangshalle des Rathauses sowie natürlich auch auf der städtischen Homepage präsentiert. Gerne kann man sich auch mittels der App „VoteManager" über den aktuellen Stand der Wahlergebnisse der Stadt Reutlingen informieren.

+++ 23.01.2019 +++

Bewerbervorstellung in der Stadthalle

Am Mittwoch, den 23. Januar 2019 findet die Bewerbervorstellung zur Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters der Stadt Reutlingen statt.

+++ 19.01.2019 +++

OB-Wahlkampf am Samstagmorgen auf dem Reutlinger Marktplatz. © Foto: Giovanni De Nitto

+++ 08.01.2019 +++

Öffentliche Sitzungen des Gemeindewahlausschusses. Vorsitz übernimmt Frau Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Die Sitzungstermine des Gemeindewahlausschusses sind:

1. Sitzung: 14.01.19, 16:30 Uhr

2. Sitzung: 04.02.19, 18:30 Uhr

+++ 07.01.2019 +++

Die Frist der Einreichung von Bewerbungen endet um 18 Uhr.

+++ 03.01.2019 +++

Wahlschein / Briefwahlunterlagen

Wahlscheine können mündlich, schriftlich oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung bei der Stadt Reutlingen beantragt werden.

+++ 28.11.2018 +++



Kandidat Ulli Bauer zieht wieder zurück.

+++ 16.11.2018 +++

Die freiwerdende Stelle der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters wurde ausgeschrieben. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen beginnt am Samstag, 17. November 2018 endet am Montag, den 7. Januar 2019, 18 Uhr.

