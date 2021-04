Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 62-Jährigen.

Verbal und physisch aggressiv gegenüber Polizeibeamten

Dieser war am Sonntagabend aufgrund seiner Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil er hierbei offenbar eine Pistole mit sich führte, wurde gegen 19.45 Uhr die Polizei verständigt. Beamte kontrollierten den verbal aggressiven Mann daraufhin in der Notaufnahme. Weil er sich gegen die anschließende Durchsuchung wehrte und um sich schlug, musste der Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden.

Strafanzeige der Reutlinger Staatsanwaltschaft

In der Jacke des in Richtung der Beamten tretenden 62-Jährigen konnte die Schreckschusswaffe schließlich gefunden und sichergestellt werden. Der stark alkoholisierte Mann wurde in der Folge in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.