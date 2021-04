Die Polizei ist aktuell mit einem größeren Aufgebot in der Innenstadt, Anlass ist die Kundgebung des Bündnisses „Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen“. Dieses hatte am heutigen Samstag um 16.30 Uhr an der Marienkirche aufgerufen, um unter dem Motto „Gegen rechte Krisenlösungen – für eine gerechte Krisenfinanzierung“ zu demonstrieren.

Ein Jahr nach Beginn der Pandemie lasse sich feststellen, dass die Arbeitnehmer in dieser Krise die Hauptlast tragen, während die Reichen und Großfirmen profitierten. So die Meinung des Bündnisses in der Ankündigung der Demo. Während Menschen in die Arbeitslosigkeit abstürzten, von Kurzarbeitergeld leben müssen und schlussendlich eine ordentliche Impfstrategie die einzige wirkliche Pandemiebekämpfung darstellt, kämen in Reutlingen die Impfgegner zusammen. Unter dem Banner „Eltern stehen auf“ versammle sich hier jeden Samstag die größte Impfgegnerdemo der Region. Teilnehmer interagierten öffentlich mit Gruppen, in denen rechtes bis faschistisches Gedankengut vorherrsche. Diese Gruppierungen seien auf diesen Demos nicht nur geduldeter, sondern akzeptierter und oft tonangebender Teil der vermeintlich bürgerlich geprägten Lichterspaziergänge.