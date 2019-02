Stadtgespräch Ralph Bausinger über den Reutlinger OB-Wahlkampf Biss hat gefehlt

Reutlingen / Ralph Bausinger

Sie sind richtig fleißig gewesen. Thomas Keck, Dr. Christian Schneider und Dr. Carl-Gustav Kalbfell haben sich in den vergangenen Wochen reingehängt, hunderte von Terminen absolviert und an tausenden von Haustüren geklingelt. Der Umgang der drei Kandidaten war von Fairness geprägt – im Gegensatz zu manchen Äußerungen in Leserbriefen oder in den sozialen Netzwerken.

Was allerdings dem Wahlkampf um die Nachfolge von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch gefehlt hat, war ein Wettstreit an Ideen. Ob beim Verkehr, dem Wohnungsbau, der Kinderbetreuung oder den Sportstätten. Die Positionen der drei aussichtsreichen Bewerber liegen sehr eng beieinander.

War es die Angst vor dem möglicherweise entscheidenden Fehler, welcher die Kandidaten eher zurückhaltend agieren ließ? Noch am meisten Angriffslust hat Kalbfell gezeigt, als er Schneider wegen dessen anfänglicher Position zum Stadtkreis attackierte. Oder als er ein eigenes Budget für die Bezirksgemeinden ins Spiel brachte.

Der Ausgang der OB-Wahl ist völlig offen. Es bleibt daher zu hoffen, dass viele Reutlinger zur Wahl gehen.