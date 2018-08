Fliegerbombe Bis zu 700 Einsatzkräfte

Reutlingen / Carola Eissler

Die Ungewissheit führt am morgigen Sonntag Regie. Ungewissheit darüber, wie der Tag verlaufen wird und welchen Zeitplan die Umstände diktieren werden. Fest steht bislang nur: Um 6 Uhr am Sonntagmorgen wird die Firma Geomer aus Augsburg damit beginnen, die Erdschichten um die vermutete Fliegerbombe in der Karlstraße freizulegen und zu eruieren: Ist das geortete Metallteil tatsächlich ein Blindgänger oder nicht.

Sollte sich bewahrheiten, was die Feuerwerker und Fachleute vermuten, dann wird ab 9 Uhr die größte Evakuierungsaktion der Stadt Reutlingen in den letzten Jahrzehnten beginnen. Bis zu 3100 Menschen müssen aus den Häusern, die Polizei wird Wohnung für Wohnung und Haus für Haus abgehen. Der Einsatzstab, bestehend aus Vertretern von Stadt, Polizei, Feuerwehr, DRK, Ordnungsamt, THW hofft dabei auch auf nachbarschaftliche Hilfe. „Wer von älteren Leuten weiß, kann bei den Nachbarn klingeln und sie informieren, falls es zur Evakuierung kommt“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Löffler. Fest steht eines: Raus muss jeder. Sollte sich jemand weigern, wird aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt zwangsgeräumt. „Wir hoffen natürlich, dass es soweit nicht kommt.“

Die RSV stellt drei kostenlose Busse zur Verfügung, die die Bewohner, die kein Auto haben oder nicht zu Fuß gehen möchten, aus dem Sperrgebiet bringt. Die beiden Haltestellen, an denen die Busse abfahren sind der Regionale Omnibus-Bahnhof und die Haltestelle Kaiserpassage in der Kaiserstraße.

Während der Evakuierung darf niemand mehr die Sperrzone betreten. Erst wenn komplett geräumt ist, kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit seiner eigentlichen Aufgabe, der Entschärfung der Bombe beginnen. Wie viele Stunden die Bewohner ihrem Zuhause fern bleiben müssen, ist völlig ungewiss. Zum einen hängt dies mit der notwendigen Zeit für die Räumung zusammen, zum anderen mit der Art der Bombe beziehungsweise des Zünders. Eine Entschärfung kann bis zu zwei Stunden dauern.

Auch am Sonntag wird das Bürgertelefon noch geschaltet sein. Bislang haben sich rund 100 Personen dort gemeldet, wie es von der Stadt heißt. Die Notunterkunft in der Stadthalle wird vom DRK betreut. Dort gibt es auch Getränke. Allerdings weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass jeder Betroffene möglichst selbst einen Rucksack mit Essen und Getränken packen sollte, zumal es auch am Sonntag wieder sehr heiß werden soll.

Die Überwachung des Sperrgebiets ist übrigens flächendeckend: Ein Polizei-Helikopter mit Wärmebildkamera wird während der gesamten Aktion über dem Gebiet kreisen.

Morgen gegen 9 Uhr wird die Stadt Gewissheit haben, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt. Bei vielen besteht derweil noch die Hoffnung, dass das geortete Metallstück vielleicht doch ganz harmlos ist.