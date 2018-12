Pfullingen Bis ins Mark getroffen

Von Evelyn Rupprecht

Wir haben uns entschieden, dort nicht investiv tätig zu werden“: In zehn Worten fasste Bürgermeister Michael Schrenk in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend das zusammen, was die katholische Kirchengemeinde, allen voran Dekan Hermann Friedl, „bis ins Mark getroffen hat“. Denn das Gremium hat beschlossen, der Kirchengemeinde St. Wolfgang keinen Zuschuss für ihren Kindergartenneubau zu gewähren. Dabei wäre die finanzielle Unterstützung von Seiten der Kommune dringendst nötig gewesen. Auf 70 Prozent der Investitionskosten in Höhe von drei Millionen Euro hätte sich der Anteil der Stadt belaufen sollen. Die jedoch hat andere Pläne.

„Wir haben im Kindergartenbereich in Pfullingen starke Zuwächse und müssen reagieren“, so Schrenk, der auch erläuterte, dass die Verwaltung diesbezüglich die Standorte und Strukturen hinterfragt habe. Das Ergebnis: In einem Neubau der katholischen Kirchengemeinde hätten nur drei Gruppen Platz, nötig sei allerdings eine vier- bis sechsgruppige Einrichtung. Zumal man auch bedenken müsse, dass in den künftigen Baugebieten Arbach-Quartier und Schleyer-Areal Betreuungsbedarf entstehen würde. Die Stadt denke daran, eventuell selbst als Träger einer solchen Einrichtung aufzutreten, weshalb man sich in den Neubau der katholischen Kirche nicht finanziell einbringen werde. Gleichzeitig betonte der Bürgermeister, dass es wichtig sei, weiter mit der Seelsorgeeinheit Echaztal im Gespräch zu bleiben.

Die Begründung der Stadt dafür, dass sie in das St. Wolfgang-Vorhaben nicht investieren will, ist für Hermann Friedl alles andere als nachvollziehbar. Der Dekan ist verärgert darüber, dass man von Seiten der Verwaltung argumentiert, dass der katholische Kindergarten nicht in ihre Konzeption passe und die Lage inmitten der Stadt keine Erweiterungsmöglichkeiten zulasse. „Darüber haben wir nie gesprochen, das wurde nie geprüft“, empört sich Friedl, der darauf verweist, dass seine Kirchengemeinde immer einen wichtigen Beitrag zur Bedarfsdeckung von Kindergartenplätzen geleistet habe und jetzt auch Platz für Unter-Dreijährige sowie eine Ganztagsgruppe schaffen wollte. „Plätze, die der Gemeinde fehlen“, so der Dekan.

Seine Entscheidung, den Antrag der Kirche abzulehnen, hat der Gemeinderat bereits am 13. November nicht-öffentlich getroffen. Verkündet hat der Bürgermeister den Beschluss am Dienstag. Und da zeigte sich, dass es durchaus auch Stadträte gab, die die ablehnende Entscheidung nicht mitgetragen haben. Abgesehen davon, dass sich die GAL-Fraktion mit mehreren Anträgen gegen eine nicht-öffentliche Beratung gewehrt habe, habe sie – und ein Stadtrat einer anderen Fraktion – auch für die Bewilligung des St. Wolfgang-Antrags votiert. „Während der Beratungen wurde sichtbar, dass die katholische Kirche anderen freien Trägern oder der Stadt als Trägerin eines Kindergartens in nichts nachsteht. Wir haben einem sehr guten Partner das Vertrauen entzogen“, ärgert sich Sigrid Godbillon. Ihre Fraktionskollegin Malin Hagel empfindet es gar als Zynismus, dass die katholische Kirche weiterhin gefragt werde, sollte die Stadt wieder auf freie Träger zurückgreifen müssen. „Es ist eine Milchmädchenrechnung, zu behaupten, dass Kinderbetreuungsplätze in Mietobjekten günstiger sind, als in eigene Gebäude zu investieren oder Bauzuschüsse zu gewähren“, glaubt sie. Anders sieht das CDU-Stadtrat Gert Klaiber, der betont, dass man der katholischen Kirche das Vertrauen durchaus nicht entzogen habe. „Aber die Stadt will aktuell eben keinen Bauzuschuss für Gebäude geben, die Dritten gehören“.

Die Kirchengemeinde St. Wolfgang, die sich seit 73 Jahren in Pfullingen in der Kinderbetreuung engagiert und nun den über 50 Jahre alten Bau an der Marktstraße sanieren muss, will indes nicht aufgeben. „Wir suchen nach Lösungen, der Kindergartenbetrieb läuft weiter“, verkündet der Dekan. „Wir haben eine christliche Verantwortung. Es ist uns ein großes Anliegen, dass auch auf lange Sicht in Pfullingen die Möglichkeit besteht, Kinder in einem konfessionellen Kindergarten anzumelden“, sagt er.

„Wir werden jetzt alle Möglichkeiten eingehend prüfen, um den Kindergarten für weitere Jahrzehnte zu halten und auszuweiten“, erklärt Hermann Friedl, der vor allem über die Art und Weise enttäuscht ist, wie die Entscheidung des Gemeinderats zustande kam.