Filme schauen unterm Sternenhimmel: Am Dienstag, 18. August, startet das Reutlinger Open-Air-Kino im Spitalhof in seine bislang ungewöhnlichste Spielzeit. Bis Sonntag, 30. August, sind auf der 50 Quadratmeter großen Leinwand 13 bekannte und unbekannte, anspruchsvolle, amüsante, aber auch kritische Filme zu sehen. Die Auswahl lag erneut in den Händen der Programmmacher Klaus Kupke und Gerhard Steinhilber. Zum Auftakt läuft der südkoreanische, mit dem Oscar ausgezeichnete Streifen „The Parasite“.

Maximal 200 Besucher

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften ist die Zahl der Besucher auf 200 beschränkt. Der Spitalhof ist ab 19 Uhr geöffnet, der Filmstart erfolgt gegen 21 Uhr. Das Cafe Nepomuk wird unter Einhaltung der Hygieneregeln Getränke und Essen ausgeben. Das gleiche gilt für den Crepesstand.

Karten gibt’s online