Einbruch Bierflaschen als Beute

Gönningen / swp

In einen Bauwagen auf einem Grundstück in der Verlängerung der Rosmarinstraße, ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Wie erst am Montagnachmittag entdeckt wurde, hatte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wagen verschafft. Diesen durchsuchte er nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit ein paar Bierflaschen begnügen. Zudem fand er Interesse an einem Feuerlöscher. Mit seiner Beute machte er sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.