Pfullingen / swp

Die CVJM-Kinder-Bibel-Tage sind wieder vom 5. bis 8. April im Paul-Gerhardt-Haus. Eingeladen sind dazu Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden erleben die Kinder am Donnerstag und am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr Geschichten vom Propheten Jona. Am Samstag findet außerdem das Stadtspiel statt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kinder-Bibel-Tage enden am Sonntag mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr, ebenfalls im Paul-Gerhardt-Haus.