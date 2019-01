Pfullingen Bezahlbares Wohnen bleibt das große Thema

Von Norbert Leister

Immerhin 95 Prozent der Pfullinger sind mit ihrer Stadt zufrieden“, sagte Michael Schrenk am Sonntagabend in den Pfullinger Hallen. Diese hohe Quote der Zufriedenheit hätten die Bürgerinnen und Bürger der Echazstadt im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) geäußert. Und mit diesem Fazit beendete Pfullingens Bürgermeister den offiziellen Teil des diesjährigen Bürgerempfangs.

Die Einleitung hatte Schrenk jedoch Martin Grado überlassen: Der stellvertretende Geschäftsführer der Pfullinger Baugenossenschaft führte in das Schwerpunktthema „Wohnen“ ein und stellte die Frage nach einer Not in dem Bereich. Ja, antwortete er selbst, „aufgrund der großen Nachfrage nach Mietwohnungen besteht auch heute Wohnungsnot – allerdings nicht in dem Ausmaß wie in den 1950er Jahren, als die Baugenossenschaft gegründet wurde“.

Die Ursache für den großen Bedarf an Wohnflächen? Zum einen sei der Bau von Sozialwohnungen in den zurückliegenden Jahrzehnten extrem vernachlässigt worden. Hinzu kommen laut Grado zahlreiche Bauvorschriften, die das Bauen in heutigen Zeiten enorm erschweren würden. Und: „Ausdruck unseres Wohlstands ist, dass heute eine Person auf 50 Quadratmetern Wohnraum lebt, 1950 waren das 20 Quadratmeter.“ Die logische Schlussfolgerung laute: Je mehr Quadratmeter jeder Einzelne belege, umso mehr Wohnraum werde gebraucht. Und umso mehr Flächen würden versiegelt.

Zustimmung kam von Bürgermeister Schrenk, denn natürlich sei es sinnvoll, zunächst die Innenverdichtung in der Stadt voranzutreiben. Und das habe Pfullingen in den zurückliegenden Jahren auch vorangetrieben: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, so Michael Schrenk. 53,5 Prozent der Bauvorhaben (325 Wohneinheiten) seien zwischen 2008 und 2018 im Innenbereich entwickelt worden, 282 Wohnungen im Außenbereich. Klar sei, „wir werden um einen Mix von Außen- und Innenentwicklung nicht herumkommen“, hatte Martin Grado betont. Und das vor allem deshalb, weil die Nachfrage nach bezahlbarem, gefördertem Wohnraum weiter enorm steige.

Finanziell stehe Pfullingen momentan recht gut da, auf eine weitere Kreditaufnahme könne 2019 wohl verzichtet werden, betonte Schrenk. Und durch die Tilgung von Krediten komme die Stadt auf einen Schuldenstand von voraussichtlich 14,8 Millionen Euro. „Damit sind wir erstmals wieder unter einer Prokopfverschuldung von 800 Euro“, so der Bürgermeister. Die Zahl des vergangenen Jahres sei im Übrigen 52 199,95 Euro gewesen. Was sich dahinter verberge? Dabei handle es sich um ein „Verwahrentgelt für unsere Guthaben“, also um Strafzinsen, das die Stadt für ihr Geld bei Banken zahlen müsse.

Unter dem Titel „besondere Ereignisse in Pfullingen 2018“ listete Schrenk eine ganze Menge auf, wie etwa die zahlreichen Kulturwege-Aktionen im vergangenen Jahr. Oder auch den Brand in der Wilhelm-Hauff-Realschule, Tempo-30-Einführung in der Friedrichstraße – wenn auch „nur“ nachts. Highlights, die für 2019 anstehen: Ab voraussichtlich Mitte Februar werde das Gasthaus Rössle als italienisches Restaurant wieder öffnen.

Weiterhin soll im kommenden April der ISEK-Masterplan im Gemeinderat verabschiedet werden. Nach diesen Ausführungen präsentierte Michael Schrenk einen Imagefilm über die Echazstadt, mit allen Schönheiten, die in Pfullingen und drum herum zu finden sind.

Und dann wurde beim diesjährigen Bürgerempfang natürlich noch Prof. Gernot Lorenz geehrt – und zwar mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Herausragend sei nicht nur sein Engagement in seinem Beruf als Allgemeinmediziner, der 34 Jahre lang in Pfullingen praktiziert habe, wie Schrenk betonte. Seit 1985 habe Lorenz einen Lehrauftrag für Allgemeinmedizin in Tübingen, singe zudem seit 38 Jahren in der Martinskantorei und habe 2010 den Förderverein Sonnenstrahl mit gegründet. Und: Seit 1991 ist Gernot Lorenz als ehrenamtlicher Richter am Reutlinger Sozialgericht tätig. Gründe genug für „eine hoch verdiente Ehrung“, so Schrenk. „Ich hoffe, dass ich mit meinem Beispiel zeigen kann, dass das Ehrenamt wichtig ist, um zu einem gerechten Staat beizutragen und den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken“, betonte der Geehrte selbst.