Reutlingen Berlinerin mit Tübinger Wurzeln

Reutlingen / Von Jürgen Spieß

Sie ist vor allem Kabarettistin und Schauspielerin: Dass in Maren Kroymann auch eine bekennende Schwäbin und engagierte Feministin steckt, wissen nur wenige. Am Dienstag war die „berühmteste Tübingerin Berlins“ zu Gast beim 114. Zeitgespräch in der vollbesetzten Kreissparkasse am Marktplatz und unterhielt sich auf Einladung des Katholischen Bildungswerks mit Kerstin Merz und Petra Zellhuber-Vogel über ihr spannendes Leben.

Ihre schwäbischen Wurzeln hat Maren Kroymann nie verleugnet, wenn sie damals in den 1960er Jahren auch froh war, das enge und spießige Tübingen für ein Austauschjahr an einem amerikanischen College hinter sich lassen zu können: „Dort konnte ich Fechten lernen und habe meinen ersten Schauspielunterricht erhalten“, erzählt die gerade zum zweiten Mal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Kabarettistin, „das hat meinem damals noch etwas schwachen Selbstbewusstsein sehr gut getan“.

Die Zeit in den USA habe etwas freigesetzt in ihr und geholfen, sich über Konventionen hinwegzusetzen und den eigenen Weg zu gehen: „Ich wusste lange nicht, was ich wollte, sondern nur, was ich nicht wollte“, räumt die Entertainerin mit feministischer Schlagseite unumwunden ein.

So studierte sie zunächst Romanistik und Anglistik an der Tübinger Uni und unternahm ihre ersten schauspielerischen Gehversuche beim Tübinger Zimmertheater. Nach Aufenthalten in den USA und Paris ging sie 1971 nach Berlin, absolvierte dort das erste Staatsexamen für das Lehramt und engagierte sich zehn Jahre lang in dem politisch angehauchten Hanns-Eisler-Chor: „Das war die Basis für mein erstes Bühnenprogramm und der Beginn meiner Fernsehkarriere“.

Nach „Auf du und du mit dem Stöckelschuh“ folgten die Fernsehserie „Oh Gott, Herr Pfarrer“, die Titelrolle in „Vera Wesskamp“ und von 1993 bis 1997 mit „Nachtschwester Kroymann“ die erste eigene Satiresendung einer Frau im deutschen Fernsehen. Vorausgegangen war ein Streit mit Bruno Jonas über ein feministisches Thema, worauf der damalige ARD-Chef entschied: „Dann muss sie eben eine eigene Sendung machen“.

Selbstverständlich hatte es die bekennende Feministin und Lesbe nicht immer einfach beim Durchsetzen ihrer Ziele. Kroymann kann sich noch heute darüber aufregen, dass Frauen im Kabarett nach wie vor die zweite Rolle spielen. Frauen wurden bei bestimmten TV-Formaten wie Fußball-Moderation oder Nighttalk immer herausgehalten und das sei weitestgehend auch heute noch so. Nirgends kam das deutlicher zutage, als Anke Engelke die Harald-Schmidt-Show beerbte und eine große deutsche Zeitung schrieb: Wollen wir uns wirklich von einer Frau nach elf Uhr die Welt erklären lassen? „Eine intellektuelle Feministin passte den Herren einfach nicht ins Konzept“, erzählte Maren Kroymann, „und das Schlimmste war nicht die Feministin, sondern das Intellektuelle“.

Damals wäre Kroymann, die in einem Professorenhaushalt mit vier älteren Brüdern in der Tübinger Münzgasse aufgewachsen ist, sehr froh gewesen, wenn es eine Frauenquote im Fernsehen gegeben hätte. Sie setzte sich dennoch durch und hat es nie bereut, der schwäbischen Provinz den Rücken gekehrt zu haben: „Ich verbinde mit Tübingen viele positive Gefühle, aber in Berlin konnte ich mich beruflich so entwickeln, wie ich wollte“, betont die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin.

Auf ihre Zukunft angesprochen, hat die 69-Jährige noch einiges vor: „Ich würde gerne ein paar ernsthafte Charakterrollen spielen und auch als scharfzüngige Talkmasterin und „in richtig gemeinen Rollen“ sieht sie sich gut aufgehoben.

In der Kreissparkasse präsentiert sich eine Frau, die selten so im Fernsehen zu sehen ist: Mal als eloquente Erzählerin, mal als engagierte Feministin, die gerne das Blatt der Ironie vor den Mund nimmt. Sie fesselt die Zuschauer mit ihrer starken Ausstrahlung, rührt Gefühle und Erinnerungen mit ausdrucksvoller Stimme, sparsam-konzentrierten Bewegungen und analysiert ihr Leben mit viel Humor und Augenzwinkern.