Menschen in aller Welt verfolgten gebannt den Livestream der NASA und waren in der letzten Woche live dabei, als der Satellit „OSIRIS-REx“ für wenige Sekunden auf dem Asteroiden „Bennu“ gelandet ist und mit seinem Greifarm Material von der Oberfläche eingesaugt hat. Dass dieses spektakuläre Manöver so reibungslos geklappt hat, daran hat auch ein traditionsreiches Unternehmen aus Eningen mit seinem ganz speziellen Know-how einen Anteil.

Als die Anfrage vor einigen Jahren ins E-Mail-Postfach flatterte, trauten die Mitarbeiter bei der Berghof Fluoroplastic Technology GmbH zunächst ihren Augen kaum: Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ist für eine neue Mission auf der Suche nach einem Material, um hoch empfindliche Messgeräte vor optischer Strahlung zu schützen – und fragte beim Eninger Unternehmen an, ob die auf High-Tech-Kunststofflösungen spezialisierten Experten bei Berghof für diese Aufgabe die richtige Lösung haben.

Licht wird „geschluckt“

Einige Monate später steht nach zahlreichen aufwändigen Tests bei der NASA fest: Ja, Berghof hat für diesen Extremeinsatz im Weltraum die richtige Materiallösung. Und das kommt nicht von ungefähr: Das Tochterunternehmen der in Eningen ansässigen Berghof Gruppe, die mit ihren insgesamt sechs Unternehmen zahlreiche Wachstumsmärkte wie die Photonik, die Filtrationstechnik oder die E-Mobilität bedient, entwickelt seit mehr als 50 Jahren für Kunden in aller Welt und aus den unterschiedlichsten Bereichen anspruchsvolle Materiallösungen mit gezielt optimierten technischen Eigenschaften, meistens aus dem High-Tech-Kunststoff Polytetrafluorethylen (PTFE) – im Volksmund als „Teflon“ bekannt.

Dieser Werkstoff ist ein echtes Multitalent und deshalb in zahlreichen Einsatzbereichen gefragt, weshalb Materiallösungen der Berghof Fluoroplastic Technology GmbH unter anderem in der Automobil- und Halbleiterindustrie, aber auch in der Labor- und Medizintechnik wertvolle Dienste leisten. Der Auftrag für eine Weltraummission war allerdings selbst für die sehr erfahrenen Ingenieure und Techniker eine ganz besondere Herausforderung.

Für die NASA lieferte Berghof, nach erfolgreichem Abschluss der Vorab-Tests, mehrere Meter Folie aus schwarzem optischem PTFE, welche die NASA-Techniker vor dem Start großflächig auf den Oberflächenteilen des Satelliten, insbesondere dem Greifarm (im Bild zu sehen) sowie auf den optischen Messinstrumenten aufgebracht haben. Warum Berghof diese Lösung für die NASA vorgeschlagen hat, erklärt Vertriebs- und Marketingleiter Jonas Nicoll: „Dieses einzigartige Material ‚schluckt‘ das einfallende Licht zu rund 98 Prozent, also fast vollständig. Damit sind störende Lichteinflüsse bei den Bildaufnahmen nahezu ausgeschlossen.“

Weitere Aufträge erhalten

Durch diese technische Schutzmaßnahme wollten die Techniker der NASA dafür sorgen, dass die aufwändigen Messsysteme ihre Arbeit optimal verrichten und der Satellit millimetergenau sein Ziel auf dem Asteroiden „Bennu“ erreicht. Wie gut das funktioniert hat, haben viele Menschen in aller Welt im NASA-Webstream in der vergangenen Woche live mitverfolgt.

Auch bei Berghof hat das Team beim vorläufigen Höhepunkt der „OSIRIS-REx“ Mission gespannt am Bildschirm mitgefiebert. Grund zum Jubeln hatten die Kunststoff-Experten aus der Region Reutlingen allerdings bereits kurz vor diesem Termin: Die NASA hat für zwei weitere zukünftige Weltraum-Missionen schwarzes optisches PTFE bestellt – die amerikanische Raumfahrtbehörde vertraut also weiter auf das ganz besondere Know-how von Berghof.