Bürgertreff Beratung, ein Vortrag und Asylcafé

Pfullingen / swp

Am heutigen Dienstag, 3. Juli, bleibt das Café Central im Bürgertreff geschlossen. Um 15 Uhr ist gemeinsames Singen. Das Asylcafé in der Friedenskirche fällt heute ebenfalls aus.

Am Mittwoch, 4. Juli, ist von 9 bis 12 Uhr offenes Büro mit Beratung in verschiedenen Lebenslagen und für alle Generationen. Von 12 bis 13.30 Uhr ist offener Mittagstisch, Anmeldung bis Montag, 12 Uhr. Das Menü: Süßkartoffelsuppe, Schlemmerfilet, Kräutersoße, Salzkartoffeln, grüner Salat und Erdbeerjoghurt. Von 14.30 bis 17 Uhr ist Café Central, der offene Kaffeetreff für alle Interessierten geöffnet, Gäste sind willkommen. Um 15 Uhr beginnt ein Vortrag über die Seidenstraße, Referent ist Reinhard Kern. Von 17 bis 19 Uhr öffnet die Bücherstube im alten Rathaus.

Am Donnerstag, 5. Juli, ist von 13 bis 15 Uhr der Pflegestützpunkt des Landkreises Reutlingen mit Margaretha Bross, Telefon 480-4030, im Bürgertreff. Von 14 bis 16 Uhr kann man in die Projektwerkstatt in der Benzstraße/Robert-Bosch-Straße. Sie ist für Bedürftige und Flüchtlinge gedacht. Infos gibt’s bei ka@ma-ka.de. Von 18 bis 20 Uhr ist das Asylcafé in der Magdalenenkirche geöffnet. Am Freitag, 6. Juli, ist von 9 bis 12 Uhr offenes Büro. Von 9 bis 11.30 Uhr öffnet die Bücherstube im alten Rathaus und um 10.30 Uhr beginnt der Spieltreff mit der Pfullinger Kindertagesstätte Hand in Hand. Weitere Informationen gibt’s im Bürgertreff Büro bei Jasmin Gekeler: Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, Telefon (0.71 21) 5 14 88 97. Dort kann man sich auch für einzelne Termine anmelden.